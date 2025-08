Megható, amit egy magánember tett ezekért a csatornában élő kiskutyákért

Utcáról menteni nem könnyű dolog. Az állat – érthető okokból – bizalmatlan, a hatóságok sem feltétlenül örülnek a civil akcióknak. Ennek ellenére sokan áldozzák szabadidejüket a szerencsétlen sorsú kutyákra, macskákra. Az is előfordul, hogy valaki mondjuk a megyeszékhelyről vállalja az utat néhány csatornában élő kiskutya kedvéért egy távolabbi kisvárosba. Makón most ez történt, méghozzá abban a városrészben, ahol az ebek kóborlása, elhanyagolása szinte mindennapos. Ráadásul nem valamelyik állatvédő szervezet egyik tagja kerekedett fel, hanem egy egyszerű magánember.

Magánember is segíthet nekik az otthontalálásban. Illusztráció: Shutterstock

Belenézni az állat szemébe

Közhely, mégis igaz: jót tenni jó. Alighanem ez motiválja az önkénteseket, no meg az a felháborodás, amit az állattartási kultúra még mindig égető hiánya vált ki belőlük. Többükkel beszélgetve azt a tapasztalatot szűrtem le, pontosan tudják, hogy szélmalomharcot folytatnak, mégis nagyon ritka, hogy valaki közülük felhagyna a mentéssel. Hogy miért? A válaszért elég belenézni egy olyan házi kedvenc szemébe, amelyik új otthonra lelt a közreműködésükkel.

Magánember is tehet csodát

Mi is az utcáról fogadtunk be kutyát – egykori tulajdonosai annak idején egyszerűen kívül penderítették a kapun, amikor megörökölték a házat. Mazsola nélkül ma már el sem tudnám képzelni az életemet. Olykor nehezen tudom eldönteni, kettőnk közül ki várja jobban a közös séta megnyugtató, felüdítő perceit. Nála nemesebb lelkű élőlénnyel még sosem találkoztam, és tanultam is tőle, méghozzá nagyon sokat. Ha minden jól alakul, egyszer a makói csatornából most befogott fekete kiskutyáról is ezt fogja gondolni valaki, megmentőjének pedig mindketten hálásak lesznek.