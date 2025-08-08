Két szerelem, egy végzet: megrázó részletek Magyar Ede haláláról – galériával

Amint megírtuk, Magyar Ede sírját 2004-ben vette örökös gondozásába a szegedi önkormányzat. A Reök-palota tervezőjének nyughelyén ma derékig ér a gaz, noha a róla elnevezett téren álló fő műve nemcsak Szegeden, de szerte Európában párját rikítja. A tragikus sorsú, sokak által csak „a magyar Gaudí”-ként emlegetett építész zseni 1912. május 5-én este vetett véget önkezével életének a Jósika utca 14. szám alatti házban, amelyet saját maga tervezett.

A Jósika utca 14. szám alatti épületben végzett magával Magyar Ede, amelyet ő maga tervezett. Fotó: Karnok Csaba

Két asszony között őrlődött Magyar Ede

Tragédiájáról a Délmagyarország 1912. május 7-ei lapszámában számolt be részletesen. A mindössze 35 évet élt Magyar Ede öngyilkossága „szerelmes asszonya budoárja küszöbén” történt.

A legnagyobb seb, melyet az ő érzékeny, meleg szíve kapott az élettől, az volt, hogy útjába akadt egy asszony, akiben újat fedezett fel, megszerette az asszonyt, — de egy másik asszony: a felesége meg őt szerette. Féltette a férfi mind a két asszonyát, sajnálta az egyiket is, a másikat is. Becsületes volt, művész volt, föláldozta magát, öngyilkos lett

– foglalta össze a hajdani tudósító, milyen előzmények vezethettek ahhoz, hogy Magyar Ede szíven lőtte magát.