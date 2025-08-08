29 perce
Két szerelem, egy végzet: megrázó részletek Magyar Ede haláláról – galériával
Két nő, egy szenvedélyes szerelem és egy széthulló házasság állt a tragédia hátterében. A Reök-palota tervezője, Magyar Ede mindössze 35 éves korában vetett véget önkezével életének, ráadásul abban a házban, amelyet ő maga tervezett, szeretője szeme láttára. Végrendeletében egy fillért sem hagyott feleségére. Mutatjuk, miért.
Amint megírtuk, Magyar Ede sírját 2004-ben vette örökös gondozásába a szegedi önkormányzat. A Reök-palota tervezőjének nyughelyén ma derékig ér a gaz, noha a róla elnevezett téren álló fő műve nemcsak Szegeden, de szerte Európában párját rikítja. A tragikus sorsú, sokak által csak „a magyar Gaudí”-ként emlegetett építész zseni 1912. május 5-én este vetett véget önkezével életének a Jósika utca 14. szám alatti házban, amelyet saját maga tervezett.
Két asszony között őrlődött Magyar Ede
Tragédiájáról a Délmagyarország 1912. május 7-ei lapszámában számolt be részletesen. A mindössze 35 évet élt Magyar Ede öngyilkossága „szerelmes asszonya budoárja küszöbén” történt.
A legnagyobb seb, melyet az ő érzékeny, meleg szíve kapott az élettől, az volt, hogy útjába akadt egy asszony, akiben újat fedezett fel, megszerette az asszonyt, — de egy másik asszony: a felesége meg őt szerette. Féltette a férfi mind a két asszonyát, sajnálta az egyiket is, a másikat is. Becsületes volt, művész volt, föláldozta magát, öngyilkos lett
– foglalta össze a hajdani tudósító, milyen előzmények vezethettek ahhoz, hogy Magyar Ede szíven lőtte magát.
Abban a házban végzett magával, amit ő tervezett
Titkos viszonyból nyilvános botrány lett
Tizennégy évesen kőműves inasként kezdte pályafutását Ádók István szegedi építési vállalkozónál, aki gyorsan felfigyelt tehetségére, és támogatta képzését. Magyar Ede építőmesteri képesítésének megszerzése után bejárta Európa nagyvárosait, Berlint, Münchent és Párizst, ahol találkozása a szecesszió stílusával egész későbbi munkásságát meghatározta. Majd Szegeden megnyitotta saját irodáját, és főnöke lányát, Ádók Rózsit vette feleségül, házasságukból egy kisfiú született.
Halála előtt másfél évvel megrendelést kapott Herczeg János biztosítási hivatalnoktól családi házuk megtervezésére Báró Jósika utcai telkükre.
Magyar Ede és megrendelőjének 41 éves felesége között szerelem szövődött. Amikor ez kitudódott, Herczeg János elindította a válópert felesége ellen, egyidejűleg az építész is beadta a válást saját felesége, Ádók Rózsi ellen. Előbbi per gördülékenyen közeledett végéhez, Ádók Rózsi azonban ragaszkodott férjéhez. Ráadásul Magyar Ede saját pénzéből volt kénytelen finanszírozni a Jósika utcai ház befejezését.
Az érzékeny lelkű ember igy dilemmába került. Szerette Herczegnét, de azért nem akarta tönkre tenni a gyermeke anyját sem, aki meg őt szerette. Ez okozta a tragédiát
– összegzett a Délmagyarország hajdani újságírója.
„Senkit se okoljanak” – búcsúlevél és összetört szívek a tragédia után
A rendőrök útja a helyszínelés után Magyar Ede Reök-palotában berendezett irodájába vezetett, ahol asztalán egy cédulát találtak, amelyen az építész a következő üzenetet hagyta hátra:
Senkit se okoljanak a halálomért.
Lapunk hajdani tudósítója Herczegnét és az özvegyen maradt Ádók Rózsit is felkereste, mindkettejüket nagyon összetörte a tragédia. Herczeg Jánosné szerint Magyar Edét az keserítette el, hogy ügyvédje válóperének elhúzódását vetítette előre. Magyarné Ádók Rózsi pedig a következőképpen reagált férje öngyilkosságára:
Mindig sejtettem, hogy rossz vége lesz a dolognak. Én az ő kedvéért beleegyeztem már a válásba, de nem tagadom, sohasem mondtam le arról a reményről, hogy még visszatér hozzám és a kisfiához.
Megdöbbentő végakarat: kiderült, mi keserítette a magyar Gaudí életét
Magyar Ede temetését 1912. május 7-én, kedden tartották. Az eső ellenére a város színe-java elkísérte utolsó útjára a köztiszteletben álló építészt, akinek a Reök-palota mellett olyan szemet gyönyörködtető további épületeket köszönhet a város, mint a Goldschmidt-palota, a Schäffer-palota és az Ungár–Mayer-palota. A tudósító úgy fogalmazott:
a temetés előtt néhány perccel már olyan nagyra nőtt a tömeg, hogy már veszedelmessé vált a tolongás
Az egykori Deszkás temetőben (mai Dugonics temető), az Ádók-család sírboltjában helyezték örök nyugalomra a lángelmét. Magyar Ede minden vagyonát kis részben édesapjára és testvérére, háromnegyed részben pedig kisfiára, Magyar Ede Sándorra hagyta. Végrendeletében kiemelte, hogy felesége, Ádók Rózsi egy fillért se kapjon.
„Hogy feleségemnek semmit sem hagyományozok, az annak a keserű szenvedésnek folyománya, melyeket oldala mellett tűrtem és amelyek már-már az öngyilkosságba hajtanak. Ezt pedig annak tulajdonítom, hogy apósom irigy szemmel nézte előrehaladásomat, én tűrtem, szenvedtem. Feleségem mindig a gazdagságát vetette szememre, ami vérig sértett, pedig szerettem őt egykor nagyon, akkor, amikor még az életet nem ismertem” – indokolta végakaratát a korában ünnepelt építész.
A végrendelet megható sorokkal zárult:
Feleségemnek halálom után megbocsátok. Az én véres verejtékkel szerzett vagyonomból egy fillért se vegyen el, se pörrel meg ne támadja végső rendelkezésem, úgyis van neki elég vagyona, amiből urasan megélhet. Isten veletek apám, testvérem és kis fiacskám, éljetek boldogan!
