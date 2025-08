Szégyen a Dugonics temetőben: a Reök-palota építészének sírján derékig ér a gaz – galériával, videóval

Újabb szégyenfoltra bukkantunk Szegeden. Nem csak a Reök-palota megrendelőjének családi kriptája enyészik, de a palotát tervező Magyar Ede építész sírhelyén is áldatlan állapotok uralkodnak. A Reök-kriptának van is gazdája meg nincs is, a rendelkezési jog ugyanis a leszármazottaké, akik közül azonban már senki sem él Szegeden. Magyar Ede nyughelyét azonban több mint húsz évvel ezelőtt vette gondozásába a Botka László vezette szegedi önkormányzat. Fő műve a város legfőbb turistalátványossága, nevét tér viseli a belvárosban, sírján mégis derékig ér a gaz.

Gyalázatos állapotok uralkodnak a Reök-palota tervezője, Magyar Ede építész nyughelyén. Fotó: Koós Kata

Gaztenger, toklász és rozsda: így gondozza a szegedi önkormányzat Magyar Ede sírját

A helytörténeti krónikákban csak „a magyar Gaudí”-ként emlegetett Magyar Ede sírja a Dugonics temetőben található. A tragikus sorsú építész fiatalon, mindössze 35 éves korában szerelmi bánatában önkezével vetett véget életének. Felesége, Ádók Rózsi családja temettette el a családi sírhelyen. Élete fő műve, a Reök-palota nem csak Szegeden, de Európában is párját ritkítja. Amellett olyan szemet gyönyörködtető, további kincsekkel gazdagította Szegedet, mint a Goldschmidt-palota, a Schäffer-palota és az Ungár–Mayer-palota.

A sír obeliszkjének oldalán olvasható Magyar Ede neve. A sírhelyet információink szerint 2004-ben vette a Botka László vezette szegedi önkormányzat örökös gondozásába. Hogy milyen lelkiismeretesen gondozzák a város egyik legfőbb büszkeségének sírhelyét? Jelenleg néhol derékig ér a gaz, hemzseg a toklász, a síremlék tövében már alig látszik az agyon száradt gaz között az a néhány kegyeleti mécses, amelyről már csak az Isten tudja, ki és mikor helyezte oda. A sírhely kimagaslik a többi közül, néhány lépcsőn kell felgyalagolni az obeliszkig, a téglaemelvény több helyen sérült, a míves kerítést falja a rozsda.