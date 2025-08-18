Szeged legendás építészének nyughelye ismét méltó állapotban – így néz ki Magyar Ede sírja

Augusztus elején számoltunk be arról, hogy a szegedi Dugonics temetőben lévő Ádók család sírhelye, ahol a Reök-palota fiatalon elhunyt építésze, Magyar Ede is nyugszik, méltatlan állapotban van. Azóta kitakarították, rendbe hozták.

Magyar Ede sírja a Dugonics temetőben: a gaztenger helyett most újra méltó körülmények között emlékezhetünk Szeged legendás építészére. Fotó: Imre Péter

Áldatlan állapotok

A sírhely állapotáról akkor a következőket írtuk: „Újabb szégyenfoltra bukkantunk Szegeden. Nem csak a Reök-palota megrendelőjének családi kriptája enyészik, de a palotát tervező Magyar Ede építész sírhelyén is áldatlan állapotok uralkodnak. A Reök-kriptának van is gazdája meg nincs is, a rendelkezési jog ugyanis a leszármazottaké, akik közül azonban már senki sem él Szegeden. Magyar Ede nyughelyét azonban több mint húsz évvel ezelőtt, 2004-ben vette örökös gondozásába a Botka László vezette szegedi önkormányzat. Fő műve a város egyik legfőbb turistalátványossága, nevét tér viseli a belvárosban, sírján mégis derékig ér a gaz.”

Korábban így festett a nyughely. Fotó: Koós Kata

Magyar Ede sírja: kitakarították

A szegedi önkormányzat lépett, cselekedett. Magyar Ede nyughelye, akárcsak a többi Szegeden található védett sír, a városhoz, a város gondozásába tartozik. Azt a hírt, információt kaptuk, hogy lapunk cikkére reagálva rendbe tették. Ezt ellenőrizve elmentünk a Dugonics temetőbe, és kis segítséggel megtaláltuk a sírboltot, amire nem lehetett ráismerni – az augusztus elejei és korábbi állapotokhoz képest. Kitakarították, gaznak, toklásznak nyoma sincs, és így az obeliszken is végig elolvashattuk az ott pihenők neveit, oldalán pedig megtaláltuk Magyar Ede nevét, aki fiatalon, szerelmi bánatában önkezével vetett véget életének, mindössze 35 éves volt. Felesége, Ádók Rózsi családja temettette el a családi sírhelyen. Egyébként a Reök családi kriptát is ő tervezte.

Újra méltón emlékezhetünk

Megtudtuk, hogy a közelmúltban valóban az önkormányzat munkatársai tették rendbe, takarították ki, szabadították ki a derékig érő és mindent beborító, elfoglaló gaz fogságából a sírhelyet. Így most már méltó körülmények között emlékezhetünk a Szeged arculatát nagyban meghatározó építészre, akinek számos lakóháza, palotája áll a városban. Aki teheti gyújtson az emlékére egy mécsest, most újra megtehetjük.