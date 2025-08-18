1 órája
Szeged legendás építészének nyughelye ismét méltó állapotban – így néz ki Magyar Ede sírja
Augusztus elején számoltunk be arról, hogy a Reök-palota építészének, Magyar Edének a sírja siralmas állapotban van a Dugonics temetőben, gaztenger borította. A közelmúltban kitakarították, újra méltó, látogatható állapotba került, bárki elhelyezhet ott egy szál virágot, vagy gyújthat egy mécsest az emlékére.
Augusztus elején számoltunk be arról, hogy a szegedi Dugonics temetőben lévő Ádók család sírhelye, ahol a Reök-palota fiatalon elhunyt építésze, Magyar Ede is nyugszik, méltatlan állapotban van. Azóta kitakarították, rendbe hozták.
Áldatlan állapotok
A sírhely állapotáról akkor a következőket írtuk: „Újabb szégyenfoltra bukkantunk Szegeden. Nem csak a Reök-palota megrendelőjének családi kriptája enyészik, de a palotát tervező Magyar Ede építész sírhelyén is áldatlan állapotok uralkodnak. A Reök-kriptának van is gazdája meg nincs is, a rendelkezési jog ugyanis a leszármazottaké, akik közül azonban már senki sem él Szegeden. Magyar Ede nyughelyét azonban több mint húsz évvel ezelőtt, 2004-ben vette örökös gondozásába a Botka László vezette szegedi önkormányzat. Fő műve a város egyik legfőbb turistalátványossága, nevét tér viseli a belvárosban, sírján mégis derékig ér a gaz.”
Magyar Ede sírja: kitakarították
A szegedi önkormányzat lépett, cselekedett. Magyar Ede nyughelye, akárcsak a többi Szegeden található védett sír, a városhoz, a város gondozásába tartozik. Azt a hírt, információt kaptuk, hogy lapunk cikkére reagálva rendbe tették. Ezt ellenőrizve elmentünk a Dugonics temetőbe, és kis segítséggel megtaláltuk a sírboltot, amire nem lehetett ráismerni – az augusztus elejei és korábbi állapotokhoz képest. Kitakarították, gaznak, toklásznak nyoma sincs, és így az obeliszken is végig elolvashattuk az ott pihenők neveit, oldalán pedig megtaláltuk Magyar Ede nevét, aki fiatalon, szerelmi bánatában önkezével vetett véget életének, mindössze 35 éves volt. Felesége, Ádók Rózsi családja temettette el a családi sírhelyen. Egyébként a Reök családi kriptát is ő tervezte.
Újra méltón emlékezhetünk
Megtudtuk, hogy a közelmúltban valóban az önkormányzat munkatársai tették rendbe, takarították ki, szabadították ki a derékig érő és mindent beborító, elfoglaló gaz fogságából a sírhelyet. Így most már méltó körülmények között emlékezhetünk a Szeged arculatát nagyban meghatározó építészre, akinek számos lakóháza, palotája áll a városban. Aki teheti gyújtson az emlékére egy mécsest, most újra megtehetjük.
Két szerelem, egy végzet: megrázó részletek Magyar Ede haláláról – galériával
Vállalta közönyét a meggyalázott Reök-kripta ügyében a szegedi önkormányzat
Szegedi hírek
- Elhunyt Ledniczky András, a város és az egyetem meghatározó alakja – Farkas Levente is búcsúzott
- A Szőke Tisza hajó utolsó pillanatait örökítette meg a népszerű magyar sorozat – videóval
- Elhunyt Lednitzky András, aki életét a városnak és az egyetemnek szentelte
- Pokrócok, zene és napsütés: így zajlott az első zenei piknik Szegeden – videóval
- Farkas Levente lett a Fidesz szegedi frakciójának új vezetője