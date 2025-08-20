augusztus 20., szerda

István névnap

29°
+32
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Magyar Falu Program

1 órája

Gyopáros Alpár szerint Magyar Péter meg akarja vezetni a falvakat

Címkék#Magyar Péter#Magyar Falu Program#Fidesz#Gyopáros Alpár

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője után Gyopáros Alpár is reagált Magyar Péter szerdai ígéreteire. A modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos kiemelte: a Tisza Párt tervei szerint évtizedek alatt tíz falura szánna harmadannyi forrást, mint amit a Magyar Falu Program kínált öt év alatt.

Delmagyar.hu

Mint arról beszámoltunk, előbb Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője értékelte Magyar Péter szerdán elmondott beszédét. Kocsis Máté szerint a Tisza Párt elnökének az a baja a Fidesszel, hogy nincs benne.

Gyopáros Alpár szerint Magyar Péter forrást vonna el a falvaktól, miközben a Magyar Falu Program sikeresen működik a térségben is. Fotó: Gyopáros Alpár / Facebook oldala
Gyopáros Alpár szerint Magyar Péter forrást vonna el a falvaktól, miközben a Magyar Falu Program sikeresen működik a térségben is. Fotó: Gyopáros Alpár / Facebook oldala

Magyar Péter bejelentése valójában milliárdos forráselvonás

Kocsis Máté után Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos is megosztotta véleményét Magyar Péter Pannonhalmán elmondott beszédéről. Facebook-posztjában úgy fogalmazott, hogy a Tisza Párt elnöke „megpróbált önmagára licitálni, és meghirdetett egy évtizedekre (ki tudja, meddig) elhúzódó időszakot, amelyben minden tíz falura szánna harmadannyi(!) forrást, mint amit a Magyar Falu Program kínált 5 év alatt! Vagyis KamuPeti forrást vonna el a magyar falvaktól!”

Gyopáros Alpár a vármegyénkben is sikerrel futó program kapcsán kiemelte azt is, hogy a Magyar Falu Programot „maguk a falvak írják, az étlapot ők állítják össze, és a svédasztalról azt választanak, amit csak akarnak”.

Rengeteg fejlesztés megvalósult Csongrád-Csanád vármegyében is

Huszonöt Csongrád-Csanád vármegyei település nyert összesen majdnem 200 millió forintot a Magyar falu programban. A legutóbbi pályázaton épületfelújításra, játszóterek átalakítására, tanya-és falugondoki busz beszerzésére, temetőfejlesztésre és feladatellátáshoz szükséges eszközök beszerzésére lehetett támogatást szerezni. Például megújúlt Balástya önkormányzatána fűtése és átálltak geotermikus, gazdaságos megoldásra.

Számos nagy volumenű fejlesztés is megvalósulhatott a vármegyében, úgy mint a kommunális eszközök beszerzésére négy település, Csanádpalota, Csanytelek, Tiszasziget és Tömörkény estében. Erre a legtöbbet, majdnem 15 millió forintot Csanádpalota nyerte el, a másik három település körülbelül 5-5 millió forintot kapott. Gyopáros Alpár korábbi tájékoztatása szerint az önkormányzatok jellemzően a közterületek rendben tartására szolgáló eszközöket vásárolnak majd. Korábban ezeket a munkákat a közfoglalkoztatottak végezték, ám ők mostanra elhelyezkedtek a munkaerőpiacon, ezért gépesítenek az önkormányzatok.

Ezen túl óvodaudvarok és közterületi játszóterek felújítására Derekegyház (4,6 millió forint), Pusztaszer (4,6 millió forint) és Üllés (4,1 millió forint) forrást kapott és hasznosított. Temetőinfrastruktúra-fejlesztésre Dóc (4,6 millió forint), Felgyő (4,8 millió forint), és Zákányszék (6 millió forint) kapott. És önkormányzati feladatellátást segítő eszközök beszerzésére Forráskút hatmillió, Szegvár pedig 4,6 millió forintot tudott felhasználni.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu