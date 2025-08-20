1 órája
Gyopáros Alpár szerint Magyar Péter meg akarja vezetni a falvakat
Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője után Gyopáros Alpár is reagált Magyar Péter szerdai ígéreteire. A modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos kiemelte: a Tisza Párt tervei szerint évtizedek alatt tíz falura szánna harmadannyi forrást, mint amit a Magyar Falu Program kínált öt év alatt.
Mint arról beszámoltunk, előbb Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője értékelte Magyar Péter szerdán elmondott beszédét. Kocsis Máté szerint a Tisza Párt elnökének az a baja a Fidesszel, hogy nincs benne.
Magyar Péter bejelentése valójában milliárdos forráselvonás
Kocsis Máté után Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos is megosztotta véleményét Magyar Péter Pannonhalmán elmondott beszédéről. Facebook-posztjában úgy fogalmazott, hogy a Tisza Párt elnöke „megpróbált önmagára licitálni, és meghirdetett egy évtizedekre (ki tudja, meddig) elhúzódó időszakot, amelyben minden tíz falura szánna harmadannyi(!) forrást, mint amit a Magyar Falu Program kínált 5 év alatt! Vagyis KamuPeti forrást vonna el a magyar falvaktól!”
Gyopáros Alpár a vármegyénkben is sikerrel futó program kapcsán kiemelte azt is, hogy a Magyar Falu Programot „maguk a falvak írják, az étlapot ők állítják össze, és a svédasztalról azt választanak, amit csak akarnak”.
Rengeteg fejlesztés megvalósult Csongrád-Csanád vármegyében is
Huszonöt Csongrád-Csanád vármegyei település nyert összesen majdnem 200 millió forintot a Magyar falu programban. A legutóbbi pályázaton épületfelújításra, játszóterek átalakítására, tanya-és falugondoki busz beszerzésére, temetőfejlesztésre és feladatellátáshoz szükséges eszközök beszerzésére lehetett támogatást szerezni. Például megújúlt Balástya önkormányzatána fűtése és átálltak geotermikus, gazdaságos megoldásra.
Számos nagy volumenű fejlesztés is megvalósulhatott a vármegyében, úgy mint a kommunális eszközök beszerzésére négy település, Csanádpalota, Csanytelek, Tiszasziget és Tömörkény estében. Erre a legtöbbet, majdnem 15 millió forintot Csanádpalota nyerte el, a másik három település körülbelül 5-5 millió forintot kapott. Gyopáros Alpár korábbi tájékoztatása szerint az önkormányzatok jellemzően a közterületek rendben tartására szolgáló eszközöket vásárolnak majd. Korábban ezeket a munkákat a közfoglalkoztatottak végezték, ám ők mostanra elhelyezkedtek a munkaerőpiacon, ezért gépesítenek az önkormányzatok.
Ezen túl óvodaudvarok és közterületi játszóterek felújítására Derekegyház (4,6 millió forint), Pusztaszer (4,6 millió forint) és Üllés (4,1 millió forint) forrást kapott és hasznosított. Temetőinfrastruktúra-fejlesztésre Dóc (4,6 millió forint), Felgyő (4,8 millió forint), és Zákányszék (6 millió forint) kapott. És önkormányzati feladatellátást segítő eszközök beszerzésére Forráskút hatmillió, Szegvár pedig 4,6 millió forintot tudott felhasználni.