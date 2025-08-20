Gyopáros Alpár szerint Magyar Péter meg akarja vezetni a falvakat

Mint arról beszámoltunk, előbb Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője értékelte Magyar Péter szerdán elmondott beszédét. Kocsis Máté szerint a Tisza Párt elnökének az a baja a Fidesszel, hogy nincs benne.

Gyopáros Alpár szerint Magyar Péter forrást vonna el a falvaktól, miközben a Magyar Falu Program sikeresen működik a térségben is. Fotó: Gyopáros Alpár / Facebook oldala

Magyar Péter bejelentése valójában milliárdos forráselvonás

Kocsis Máté után Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos is megosztotta véleményét Magyar Péter Pannonhalmán elmondott beszédéről. Facebook-posztjában úgy fogalmazott, hogy a Tisza Párt elnöke „megpróbált önmagára licitálni, és meghirdetett egy évtizedekre (ki tudja, meddig) elhúzódó időszakot, amelyben minden tíz falura szánna harmadannyi(!) forrást, mint amit a Magyar Falu Program kínált 5 év alatt! Vagyis KamuPeti forrást vonna el a magyar falvaktól!”

Gyopáros Alpár a vármegyénkben is sikerrel futó program kapcsán kiemelte azt is, hogy a Magyar Falu Programot „maguk a falvak írják, az étlapot ők állítják össze, és a svédasztalról azt választanak, amit csak akarnak”.

Rengeteg fejlesztés megvalósult Csongrád-Csanád vármegyében is

Huszonöt Csongrád-Csanád vármegyei település nyert összesen majdnem 200 millió forintot a Magyar falu programban. A legutóbbi pályázaton épületfelújításra, játszóterek átalakítására, tanya-és falugondoki busz beszerzésére, temetőfejlesztésre és feladatellátáshoz szükséges eszközök beszerzésére lehetett támogatást szerezni. Például megújúlt Balástya önkormányzatána fűtése és átálltak geotermikus, gazdaságos megoldásra.

Számos nagy volumenű fejlesztés is megvalósulhatott a vármegyében, úgy mint a kommunális eszközök beszerzésére négy település, Csanádpalota, Csanytelek, Tiszasziget és Tömörkény estében. Erre a legtöbbet, majdnem 15 millió forintot Csanádpalota nyerte el, a másik három település körülbelül 5-5 millió forintot kapott. Gyopáros Alpár korábbi tájékoztatása szerint az önkormányzatok jellemzően a közterületek rendben tartására szolgáló eszközöket vásárolnak majd. Korábban ezeket a munkákat a közfoglalkoztatottak végezték, ám ők mostanra elhelyezkedtek a munkaerőpiacon, ezért gépesítenek az önkormányzatok.