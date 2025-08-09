Megrendítő veszteség: két magyar katona vesztette életét

Augusztus 5-én elhunyt egy magyar főtörzsőrmester, aki az EUFOR békefenntartó misszióban, Szarajevóban teljesített szolgálatot. A 47 éves katona 2024 augusztusa óta szolgált a misszióban az MH Légi Műveleti és Irányítási Központ állományából. Hazaszállítását a Magyar Honvédség biztosította.

A magyar katonák halála megrendítette a honvédséget, emléküket tisztelettel őrzik. Fotó: MW

Menetgyakorlat közben állt le a szíve egy szakaszvezetőnek

Augusztus 7-én, Sirok és Kékestető között végrehajtott menetgyakorlat során a Magyar Honvédség egyik 29 éves szakaszvezetője rosszul lett, majd keringése leállt. A helyszínen tartózkodó harctéri életmentő azonnal megkezdte az újraélesztést, amit a kiérkező mentőszolgálat folytatott – ám minden erőfeszítés ellenére az életmentés nem járt sikerrel.

Magyar katonák halála: vizsgálják a körülményeket

A halálesetek körülményeit szakértők vizsgálják. A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség őszinte részvétét fejezi ki az elhunyt katonák családjainak és szeretteinek. Emléküket tisztelettel őrizzük.