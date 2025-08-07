augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

28°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Egy park, ami sose lett

1 órája

Ígéretesnek indult, de végül sosem készült el, 20 millió forint ment a semmibe

Címkék#magyar#faültetés#park

Ígéretes projektnek indult, nagy tervekkel és merész elképzelésekkel. Nyugodtan kijelenthetjük: Dóc határában a Magyarok Világparkja soha nem készült el teljesen, legalábbis abban az formájában, ahogy elképzelték és már 2008. november végén azt írhatta a Délmagyarország, hogy tönkrement. A közelmúltat idézzük meg.

Imre Péter

2008. november végén írta akkori kollégánk, Dombai Tünde: „Kiszáradtak a 8 éve avatott Magyarok Világparkja faligetei a dóci határban lévő 50 hektáros területen. Az elhanyagolt birtokra 20 milliót költött a tulajdonosa, mégis befürdött a horgásztóval és a szabadidőparkkal. Megvált tőle, a környékbeliek sem tudják, kié most a terület.” 

Kiszáradtak a Magyarok Világparkja fái.
A Magyarok Világparkja siralmas látványt nyújt. Illusztráció: Shutterstock

Siralmas kép

Tizenhét éve is már csak a maradványait lehetett megtalálni, látni, a bekerített részt visszahódította a természet, a horgásztó környékét benőtte a nád, a partján padok maradványai, fát alig lehetett látni, emléktáblát még annyit se. Teljesen elhagyatott. Hol volt, hol nem volt – igazából egyszer sem volt…

Magyarok Világparkja 

A korábbi tulajdonos, Szőke Bálint a telket évekkel korábban – 2008-hoz viszonyítva – eladta, újságban hirdette meg. A Magyarok Világparkja nevet Pleskonics András adta a kezdeményezésnek, a területnek, ahová a szervezők horgásztavat, fogadót, kempinget álmodtak, képzeltek el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparktól nem messze. A látogatóknak a neten pihenési és szórakozási lehetőséget hirdettek, ígértek, akik még plusz a „Legyen egy fád a hazában!” szlogenű faültetésre is jelentkezhettek az érdeklődők. 

Facsemetét 14, illetve 25 ezer forintért biztosítottak, vállalták azok gondozását és gravírozott emléktáblára írták a nevet. A kezdeményezés eleinte sikeresnek bizonyult, 1,5 év alatt 300 fával külön ligetet telepítettek olimpikonok, művészek, közéleti szereplők. Pártfogásába vette a parkot a dóci önkormányzat, a Magyarok Világszövetsége, de ültetett ott fát (a teljesség igénye nélkül soroljuk) Deutsch Tamás, Bródy János, Pitti Katalin, Buzánszky Jenő, Balczó András, Dévai Nagy Kamilla, a C’est la vie és a Fekete Vonat együttes is.

A fantasztikus tervek között szerepelt boglyamotel, óperenciás tó, világító üveghegy, fogadó, konyha, századelőt idéző földkunyhó, kemping és mini Feszty-körkép. – Két év kellett volna még, de mivel a szponzori pénzek nem jöttek, és nem nyert a Széchenyi-tervre beadott pályázat sem, a tulajdonos befürdött vele, 20 millió forintja látta kárát – mondta 2008-ban lapunknak Pleskonics András.

Mai helyzet

– A működő Magyarok Világparkjáról egy emléket őrzök, gyermeknapi ünnepségen vettem ott részt – árulta el megkeresésünkre Turda Gábor, Dóc ifjú polgármestere. A polgárőrséggel ellenőrzik, szemlézik időnként a területet, semmi vigasztalót nem láttak az utóbbi időben. Elmondta: az elültetett fák (maradványai) még ott vannak, úgy emlékszik a tóban van víz, a terület elgazosodott, szemétlerakónak is használják, gazdátlan és gondozatlan. Ez a helyzet a jövőben bizonyára még változik – de nem pozitív irányban.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu