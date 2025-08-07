Ígéretesnek indult, de végül sosem készült el, 20 millió forint ment a semmibe

2008. november végén írta akkori kollégánk, Dombai Tünde: „Kiszáradtak a 8 éve avatott Magyarok Világparkja faligetei a dóci határban lévő 50 hektáros területen. Az elhanyagolt birtokra 20 milliót költött a tulajdonosa, mégis befürdött a horgásztóval és a szabadidőparkkal. Megvált tőle, a környékbeliek sem tudják, kié most a terület.”

A Magyarok Világparkja siralmas látványt nyújt. Illusztráció: Shutterstock

Siralmas kép

Tizenhét éve is már csak a maradványait lehetett megtalálni, látni, a bekerített részt visszahódította a természet, a horgásztó környékét benőtte a nád, a partján padok maradványai, fát alig lehetett látni, emléktáblát még annyit se. Teljesen elhagyatott. Hol volt, hol nem volt – igazából egyszer sem volt…

Magyarok Világparkja

A korábbi tulajdonos, Szőke Bálint a telket évekkel korábban – 2008-hoz viszonyítva – eladta, újságban hirdette meg. A Magyarok Világparkja nevet Pleskonics András adta a kezdeményezésnek, a területnek, ahová a szervezők horgásztavat, fogadót, kempinget álmodtak, képzeltek el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparktól nem messze. A látogatóknak a neten pihenési és szórakozási lehetőséget hirdettek, ígértek, akik még plusz a „Legyen egy fád a hazában!” szlogenű faültetésre is jelentkezhettek az érdeklődők.

Facsemetét 14, illetve 25 ezer forintért biztosítottak, vállalták azok gondozását és gravírozott emléktáblára írták a nevet. A kezdeményezés eleinte sikeresnek bizonyult, 1,5 év alatt 300 fával külön ligetet telepítettek olimpikonok, művészek, közéleti szereplők. Pártfogásába vette a parkot a dóci önkormányzat, a Magyarok Világszövetsége, de ültetett ott fát (a teljesség igénye nélkül soroljuk) Deutsch Tamás, Bródy János, Pitti Katalin, Buzánszky Jenő, Balczó András, Dévai Nagy Kamilla, a C’est la vie és a Fekete Vonat együttes is.

A fantasztikus tervek között szerepelt boglyamotel, óperenciás tó, világító üveghegy, fogadó, konyha, századelőt idéző földkunyhó, kemping és mini Feszty-körkép. – Két év kellett volna még, de mivel a szponzori pénzek nem jöttek, és nem nyert a Széchenyi-tervre beadott pályázat sem, a tulajdonos befürdött vele, 20 millió forintja látta kárát – mondta 2008-ban lapunknak Pleskonics András.