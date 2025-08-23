Kétmilliárdból épül az általános iskola területén a csúcstechnológiás szakképző

A volt makói általános iskola udvarán különféle építőanyagok halmai várnak sorukra, zúg a betonkeverő, a tantermekben és folyosókon munkások szorgoskodnak. A Bajza utcában folyik a júniusban elkezdett munka, amelynek célja a Návay Lajos nevét viselő makói szakképző iskola új, korszerű eszközökkel felszerelt szakképzési komplexumának kialakítása. A kivitelező az RZB Invest Kft. A beruházásra – pályázati támogatásból – mintegy 2 milliárd forintot költ a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum; a makói iskola ennek részeként működik.

Makói általános iskola volt, az ország egyik legmodernebb szakképzőhelye lesz. Fotó: Szabó Imre

A volt makói általános iskola teljesen megújul

Mint a májusi alapkőletétel alkalmával megírtuk, az épületegyüttesnek, amelyben a szakképzésben részt vevők tíz esztendeje tanulnak, több mint kétezer négyzetméternyi alapterületű része újul meg bruttó 625 millió forintból. Az energetikai felújítás és a bővítés mellett új öltözőket és a gyakorlati képzést szolgáló oktatótermet alakítanak ki, a tetőtérben pedig 280 négyzetméteres gépészeti kabinet kap majd helyet. Ebben mérő-, hegesztő-, CNC-, elektrotechnikai és mechatronikai labort alakítanak ki. A képzéshez szükséges műszaki eszközök beszerzésére 600 millió forintot fordítanak; egyebek mellett egy ipar 4.0-s gyártósort, illetve egy olyan VR-szimulációs rendszert vásárolhatnak, melynek köszönhetően a diákok szinte valós körülmények között gyakorolhatnak.

Egy évig kollégiumban oktatják a diákokat

A beruházás befejezése 2026 júniusában várható. A diákok a munkálatok bő egy éve alatt az iskolához tartozó kollégiumban kapják az elméleti oktatást, a gyakorlatit pedig nagyrészt a szerződött képzőhelyeken.