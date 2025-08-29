augusztus 29., péntek

Vádemelés

2 órája

Rettegésben tartotta saját ismerőseit egy férfi, de a városban élőkre is ráhozta a frászt

Címkék#bűncselekmény#Makói Járási Ügyészség#börtön

Tíz évet is kaphat a makói férfi, aki sorozatban követett el bűncselekményeket.

Delmagyar.hu

A Makói Járási Ügyészség vádat emelt egy makói férfi ellen, aki tavaly nyáron és ősz elején egymást követő bűncselekményekkel tartotta rettegésben ismerőseit és a város lakóit.

Egy makói férfi bilinccsel a kezén
A makói férfi már most is börtönben ül, ott várja további büntetését. Fotó: Shutterstock

A vádirat szerint a férfi 2023. júniusa és szeptembere között rendszeresen szegte meg a törvényt. Egy alkalommal késsel fenyegette meg egyik ismerősét, aki végül egy ásóval kényszerítette menekülésre. Máskor kéretlenül jelent meg egy másik ismerősénél, több alkalommal betört a lakásába, ott aludt, és életveszélyesen is megfenyegette.

Szeptemberben városszerte három kerékpárt lopott el, majd egy kiállításról egy veterán motorkerékpárt is eltolt, hogy azt később használhassa. Emellett egy idős asszony házába is besurrant: a kamrából zsákokban adogatta ki a ruhákat egy társának. Amikor a sértett tetten érte és számon kérte, a férfi olyan súlyosan megfenyegette, hogy a korából és betegségéből adódóan védekezésre alig képes nő nem mert tovább ellenállni. Az elkövető csak akkor távozott, miután kiürítette a kamrát.

A makói férfi a börtönből várja a további büntetését

Az ügyészség a férfit – aki már korábban is volt büntetve – zaklatással, magánlaksértéssel, lopással, jármű önkényes elvételével és rablással vádolja. Összesen nyolc bűncselekmény elkövetésével vádolják. Mivel többszörös és különös visszaesőnek számít, beismerő vallomás esetén tíz év fegyházbüntetést indítványoznak vele szemben.

A vádlott jelenleg más ügyben kiszabott jogerős szabadságvesztését tölti. Bűnösségéről a Makói Járásbíróság fog dönteni.

 

