Búcsú egy hungarikumtól: a makói hagyma szinte eltűnt a földekről

– Hazánkban a vöröshagyma aranykora az 1970-es években volt, akkoriban 11 ezer hektáron folyt a termelés. Ez a Központi Statisztikai Hivatal nyilvántartása szerint az utóbbi évekre nagyjából 1500 hektárra zsugorodott, 2024-re viszont egy kicsit nőtt: nagyjából 1800-ra – mondta a Délmagyarországnak Sipos József agrármérnök, növényorvos a betakarítási szezon apropóján. Az országszerte Sipos gazdaként ismert szakember kiemelte: a hazai termőterületeknek jelenleg csak kis részét adja a makói hagyma tájkörzete, inkább Békés, Bács-Kiskun és Szolnok vármegye dominál. Sőt, Pest déli része és Győr-Moson-Sopron is hagymatermesztő vidékké kezd válni. Gazdákkal beszélgetve ráadásul azt tapasztalja, hogy a magyar hagyma-vetőmagokat egyre inkább kiszorítják a külföldi, hibrid szaporítóanyagok.

Makói hagyma, amit az eredeti, két éves technológiával termesztenek, már alig van – mutatja Sipos gazda Királyhegyesen. Fotó: Sipos gazda közösségi oldala

A jövő a korszerű öntözéstechnológián és a gépesítésen múlik

A szakember a vöröshagyma betakarítási szezonjának apropóján közösségi oldalán is bejegyzéssel jelentkezett. Kiemelte, öntözéssel 50-60 tonnás hozamot lehet elérni hektáronként, intenzív tápanyag-utánpótlás és korszerű öntözéstechnika mellett azonban ez akár 70-re is felmehet. Öntözés nélkül megfelelő méretű és minőségű fejeket ma már lehetetlen előállítani, és egyre fontosabb a munkafolyamatok lehető legszélesebb körű gépesítése.

A hagyma szárazságtűrő növény, de öntözés nélkül ma már nincs jó termés. Fotó: Sipos gazda közösségi oldala

Eredeti, dughagymás makói hagyma csak mutatóban van

Ugyanakkor a hagyományos, dughagymás makói vöröshagyma termesztése – a Maros-parti várost ez tette világhírűvé – már ritkaságszámba megy. Hungarikum egyébként bő egy évtizede lett, úgy tűnik, megkésve. Komolyabb mennyiségben Makó térségében, Királyhegyes mellett Vízi István termeszti még, aki azonban már évekkel ezelőtt is azt nyilatkozta nekünk: részéről ez ma már inkább csak szerelem. Ma sem gondolja másként – egyébként Makó térségében jelenleg ő a legkomolyabb vöröshagyma-termesztő a maga 10 hektárjával. Sipos gazda a betakarítás kezdetének apropóján éppen nála tett látogatást, és közösségi oldalának bejegyzése is ennek alapján született.

– Sajnos magam is úgy látom, hogy annak a fajta két éves, tehát költség- és munkaigényesebb termesztéstechnológiának, amiben gyermekkoromban, Földeák határában magam is részese voltam, bealkonyult – erősítette meg érdeklődésünkre az agrárszakember.