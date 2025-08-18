1 órája
Búcsú egy hungarikumtól: a makói hagyma szinte eltűnt a földekről
Bár a hazai termőterületeknek ma már csak kis részét adja a makói tájkörzet, itt is megkezdődött a vöröshagyma betakarítása. A Maros-parti várost annak idején az eredeti, dughagymás makói hagyma tette világhírűvé – ebből pedig már csak különlegességként, az ősök iránti tiszteletből termesztenek néhányan, jellemzően kis mennyiséget.
– Hazánkban a vöröshagyma aranykora az 1970-es években volt, akkoriban 11 ezer hektáron folyt a termelés. Ez a Központi Statisztikai Hivatal nyilvántartása szerint az utóbbi évekre nagyjából 1500 hektárra zsugorodott, 2024-re viszont egy kicsit nőtt: nagyjából 1800-ra – mondta a Délmagyarországnak Sipos József agrármérnök, növényorvos a betakarítási szezon apropóján. Az országszerte Sipos gazdaként ismert szakember kiemelte: a hazai termőterületeknek jelenleg csak kis részét adja a makói hagyma tájkörzete, inkább Békés, Bács-Kiskun és Szolnok vármegye dominál. Sőt, Pest déli része és Győr-Moson-Sopron is hagymatermesztő vidékké kezd válni. Gazdákkal beszélgetve ráadásul azt tapasztalja, hogy a magyar hagyma-vetőmagokat egyre inkább kiszorítják a külföldi, hibrid szaporítóanyagok.
A jövő a korszerű öntözéstechnológián és a gépesítésen múlik
A szakember a vöröshagyma betakarítási szezonjának apropóján közösségi oldalán is bejegyzéssel jelentkezett. Kiemelte, öntözéssel 50-60 tonnás hozamot lehet elérni hektáronként, intenzív tápanyag-utánpótlás és korszerű öntözéstechnika mellett azonban ez akár 70-re is felmehet. Öntözés nélkül megfelelő méretű és minőségű fejeket ma már lehetetlen előállítani, és egyre fontosabb a munkafolyamatok lehető legszélesebb körű gépesítése.
Eredeti, dughagymás makói hagyma csak mutatóban van
Ugyanakkor a hagyományos, dughagymás makói vöröshagyma termesztése – a Maros-parti várost ez tette világhírűvé – már ritkaságszámba megy. Hungarikum egyébként bő egy évtizede lett, úgy tűnik, megkésve. Komolyabb mennyiségben Makó térségében, Királyhegyes mellett Vízi István termeszti még, aki azonban már évekkel ezelőtt is azt nyilatkozta nekünk: részéről ez ma már inkább csak szerelem. Ma sem gondolja másként – egyébként Makó térségében jelenleg ő a legkomolyabb vöröshagyma-termesztő a maga 10 hektárjával. Sipos gazda a betakarítás kezdetének apropóján éppen nála tett látogatást, és közösségi oldalának bejegyzése is ennek alapján született.
– Sajnos magam is úgy látom, hogy annak a fajta két éves, tehát költség- és munkaigényesebb termesztéstechnológiának, amiben gyermekkoromban, Földeák határában magam is részese voltam, bealkonyult – erősítette meg érdeklődésünkre az agrárszakember.
Ötvenkét traktor lepte el Pusztaszer utcáit, de nem ez volt az egyedüli látványosság a traktoros napon – galériával
Az 500 traktor között minden is volt: fiatal tehetség, csinos traktoros lányok és 80 milliós járgány várt Zákányszéken