Képviselő-ülés

31 perce

„Miért nem műtöttek Makón?” – a telephely-vezető válaszolt a kórházat érintő kérdésekre

Címkék#Hódmezővásárhelyi-Makói Egészségügyi Ellátó Központ#képviselő-testületi ülés#sebészet

Nem műtenek a sebészeten, még mindig nincs pulmonológiai ellátás a tüdőgondozóban és a CT-berendezés sem üzemel – merült fel a városi kórházzal kapcsolatban a makói képviselő-testület ülésén. A díszteremben ott volt Nagy Jenő, a makói kórház telephelyvezetője, aki válaszolt a kérdésekre és jó híreket is tudott mondani.

Szabó Imre

– Mi az oka annak, hogy a napokban nem műtöttek meg egy combnyaktöréses bácsit a makói kórház sebészetén? – kérdezte a helyi képviselő-testület ülésén, napirend előtti felszólalásában Molnár László (Lokálpatrióták). Az önkormányzati képviselő ezen túlmenően több kérdéssel is előállt, tekintettel arra, hogy ezúttal a díszteremben ott volt a hódmezővásárhelyi-makói egészségügyi intézmény képviseletében Nagy Jenő főorvos, a makói telephely vezetője. Az egyik a tüdőgondozóban szünetelő pulmonológiai ellátás volt.

makói kórház
A makói kórház ügye volt az egyik fontos téma a testület ülésén. Fotó: Szabó Imre

A makói kórház ügyében rendkívüli ülés is volt

A közelmúltban a kórház ügyében egyébként, ellenzéki képviselők kezdeményezésére rendkívüli ülést is tartott a makói képviselő-testület, ám erre sem a főigazgató, sem a telephely-vezető nem tudott eljönni, mert éppen szabadságon voltak. Csak egy tájékoztató levelet küldtek a testületnek – idézte fel ugyancsak napirend előtt Farkas Éva Erzsébet polgármester. Szerdán viszont Nagy Jenő készségesen válaszolt a felmerült kérdésekre. 

A telephely-vezető megválaszolta a kérdéseket 

A telephely-vezető elmondta, hogy a sebészeten egy ideig azért nem tudtak operálni, mert a műtőben augusztusban komoly felújítási munkákat végeztek. Ez a hétvégén véget ért, birtokba vették a takarítók és a fertőtlenítők, így várhatóan a jövő héttől újra tudnak operálni Makón. Hozzátette, a felújítás alatt is elláttak mindenkit: akit műteni kellett, a probléma jellegétől függően Szegeden vagy Vásárhelyen operáltak, és az osztály is működött. Akit például megfigyelésre kellett felvenni, vagy műtétről érkezett vissza lábadozni, azt itt kezelték, emellett a járóbeteg-ellátás, a szakrendelő és a sürgősségi részleg sem szünetelt.

makói kórház, telephely-vezető
Nagy Jenő telephely-vezető nem tért ki a kérdések elől. Fotó: Szabó Imre

A CT javítása a kötelező közbeszerzés miatt húzódik

– A pulmonológiával kapcsolatban sikerről egyelőre sajnos nem tudok beszámolni – jelezte Nagy Jenő egy másik témára térve. Emlékeztetett, szerencsétlen időpontban, épp a nyár elején távozott az a doktornő, aki ezt a szakfeladatot ellátta, és eddig még nem találtak a helyére szakembert. Jelenleg Szegeden és Hódmezővásárhelyen kapnak ellátást az érintettek. Elmondta azt is, hogy CT-vizsgálatot egyelőre azért nem tudnak a Maros-parti városban végezni, mert a berendezés júniusban meghibásodott.

– A hiányzó alkatrész több tízmilliós értékű, ezért a beszerzésre kötelesek voltunk közbeszerzési eljárást kiírni. Ez már a vége felé jár, de néhány hetet sajnos még igénybe vesz – tudatta a főorvos.

 

