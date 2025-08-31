2 órája
Váltottak a görögkatolikusok – sokat remélnek az önállóságtól
Az új nevelési év új elnevezést és önállóságot hozott Makón. A görögkatolikus közösség makói óvodája mostantól nem tagintézmény és Szent Mihály nevét viseli.
A Zrínyi utcában 1937 óta működik az egyik makói óvoda. 2020-ben került a görögkatolikusok fenntartásába; az elmúlt öt évben a szolnoki Szent Tamás Görökatolikus Óvoda és Általános Iskola intézményegységeként működött. A lapunkhoz a makói parókiáról érkezett közlemény szerint Kocsis Fülöp érsek a helyi közösség törekvéseit látva, kérésüket meghallgatva most lehetővé tette, hogy az új tanévtől önálló intézményként folytathassa tevékenységét. Vezetésével érsek Martonosi Szilviát bízta meg. Neki az a feladata, hogy a kollégáival együtt olyan családias hangulatú óvodát formáljon, ahol a gyerekek és a dolgozók egyaránt otthon érzik magukat.
A makói óvoda közelebb kerül a parókiához
Az intézményvezető, az óvodapedagógusok, a dajkák, a pedagógiai asszisztens, az udvaros, a konyhai kisegítő és az óvodatitkár együtt alkotják azt a csapatot, akik azon dolgoznak, hogy az oviban minden nap jó legyen.
– Az önállóság azért jó hír, mert több szabadságot ad: gyorsabban dönthetünk a mindennapjainkat érintő kérdésekről, rugalmasabban szervezhetünk programokat, és még közelebb kerülhetünk a parókiához. A görögkatolikus értékek átjárják majd a napjainkat közös ünnepek, családos alkalmak, együtt szervezett jótékonykodások révén. Szeretnénk, ha az óvoda nemcsak hely lenne, ahová reggel megérkeznek a gyerekek, hanem egy közösség, ahová jó tartozni – tájékoztatott a vezető.
A 2025-26-os nevelési éveben az intézmény 65 apróságot fogad. Vasárnap a makói görögkatolikusok szent liturgia keretében kérik a Szentlélek segítségét és Szent Mihály oltalmát az óvodára, a gyerekekre, megnyitva az évet.
