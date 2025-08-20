Politikai üzenetekkel robbantotta szét az ünnepi hangulatot Márki-Zay Péter

Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere azt mondta, Magyarország Európa legszegényebb országa, ahol milliók nyomorognak.

Márki-Zay Péter a város által megrendezett ünnepségen kampányolt. Fotó: Kovács Erika

A polgármester szerint muszka vezetők igyekeznek visszatéríteni bennünket a keleti despotizmushoz

– Magyarország 1000 évvel később, az Európai Unióhoz csatlakozva, beteljesítette Szent István álmát. Csakhogy időről időre vannak muszka vezetők, akik igyekeznek visszatéríteni bennünket a keleti despotizmushoz. A Szent Istváni nyugati kultúrába az nem fér bele, hogy egy vérszomjas, háborús bűnös diktátor megtámad egy szomszédos országot és 1 millió embert öl meg. Nem fér bele az sem, hogy itt Magyarországon valaki ezt nem kritizálja, nem emel ellene szót – mondta a beszédében Márki-Zay Péter, majd úgy folytatta, nem fér bele az sem, hogy egy diktátor kirabolja a saját országát, a lopott pénzből luxuskastély épít, családjának minden tagja sokszoros milliárdos lesz, miközben az ország oktatása, egészségügye, közlekedése romokban hever és milliók nyomorognak Európa legszegényebb országában.

Krumpliról, meg disznóvágásról beszélt az államalapítás ünnepén

Márki-Zay Péter azt is mondta a beszédében, hogy az sem fér bele, hogy a választásokra már előre milliárdokat osztanak szét, amiből krumplival, meg disznóvágásnak álcázott lefizetéssel megveszik a legszerencsétlenebb, tudattalan választók szavazatát.

Márki-Zay Péter: Az unióban adatik meg a jólét és az egészség

– 235 nap múlva az ország újra választ. Nekünk is két kultúra közül kell választani, választhatjuk a keleti despotizmust, ahol még azt a reményt is ellopják, hogy Magyarország valaha is részese lehet a nyugati jólétnek. A gazdagodás, a boldogság, a jólét, egészség lehetősége számunkra az Európai Unióban, a nyugati-keresztény kultúrában adatik meg – mondta a kampánybeszéddé vált ünnepi megemlékezésében Márki-Zay Péter.