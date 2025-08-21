Botrányos múltú háztól szabadulna Vásárhely önkormányzata 

Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere szerint az sem kizárt, hogy egy szegedi kiköltöző család vet szemet a lepusztult ingatlanra és kormányzati támogatás igénybevételével felújítja azt.

A közgyűlés úgy döntött, eladják a földeáki házukat. Illusztráció: Török János

Problémás volt a család, Vásárhelyről menniük kellett, Földeák nyakába varrták őket

Földeákon 2018 őszén vált üressé egy családi ház, meghalt a bérlő. Az ingatlan a hódmezővásárhelyi önkormányzat tulajdona. A Márki-Zay Péter vezette megyei jogú város akkor odaköltöztetett egy nyolcgyermekes, problémás családot úgy, hogy erről Földeák önkormányzatát meg sem kérdezték.

A családdal több gond is volt. Az egyik, hogy irdatlan mennyiségű szemetet halmoztak fel a hódmezővásárhelyi önkormányzati bérleményük udvarán, ami tűzveszélyes volt és egy szó szerinti patkányfészek. A szemetelésen kívül más problémák is adódtak. A város nem adta ki tovább nekik azt az ingatlant, menniük kellett. A nyolc gyermekre való tekintettel átköltöztették őket Földeákra, ahol van a városnak egy háza. A történtek akkor nagyon felháborították a földeákiakat.

Akkor Hajnal Gábor, a település polgármestere egy sajtótájékoztatón azt mondta, Márki-Zay Péternek nincs joga ahhoz, hogy Földeák községre egyfajta büntetőtelepként gondolva, beavatkozzon a település életébe. Akkor az is elhangzott, a település hiába tett hivatalos vételi ajánlatot a házra, a levelükre nem kaptak választ.

Lelakták, már a közműveket is kikötötték

A család azóta már nem lakik ott. Hogy maguktól költöztek-e el- vagy menniük kellett onnan is, az nem derült ki.

A földeáki ingatlan kérdése az augusztus 21-i rendkívüli közgyűlésen került újra napirendre.

Az ominózus családi ház, ami Vásárhely önkormányzatának tulajdona, Földeákon, a Dózsa György utca 68. szám alatt található. A közgyűlés most értékesítésre jelölte ki.

A telek 822 négyzetméter, áll rajta egy 75 négyzetméteres lakóház és egy melléképület. Az ingatlan nagyon rossz állapotban van, teljesen leamortizálódott, a korábbi bérlők lelakták, a közműveket kikötötték, van, ahol a mennyezet is le van szakadva, a melléképület romos. A HVSZ Zrt. ingatlankezelő részegysége javasolta az önkormányzatnak, hogy jelöljék ki értékesítésre, mert a felújítására fordítandó összeg sohasem térülne meg.