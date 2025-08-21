25 perce
Botrányos múltú háztól szabadulna Vásárhely önkormányzata
Eladná a hódmezővásárhelyi önkormányzat a földeáki házát, amit szociális bérlakásként használtak. Az ingatlan nem először került az érdeklődés középpontjába. Márki-Zay Péter önkormányzata, Földeák megkérdezése nélkül, 2019-ben oda költöztetett egy nyolcgyermekes, rendkívül problémás családot. Ma már nem lakik ott senki. A vásárhelyi önkormányzat most szabadulna a lelakott épülettől.
Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere szerint az sem kizárt, hogy egy szegedi kiköltöző család vet szemet a lepusztult ingatlanra és kormányzati támogatás igénybevételével felújítja azt.
Problémás volt a család, Vásárhelyről menniük kellett, Földeák nyakába varrták őket
Földeákon 2018 őszén vált üressé egy családi ház, meghalt a bérlő. Az ingatlan a hódmezővásárhelyi önkormányzat tulajdona. A Márki-Zay Péter vezette megyei jogú város akkor odaköltöztetett egy nyolcgyermekes, problémás családot úgy, hogy erről Földeák önkormányzatát meg sem kérdezték.
A családdal több gond is volt. Az egyik, hogy irdatlan mennyiségű szemetet halmoztak fel a hódmezővásárhelyi önkormányzati bérleményük udvarán, ami tűzveszélyes volt és egy szó szerinti patkányfészek. A szemetelésen kívül más problémák is adódtak. A város nem adta ki tovább nekik azt az ingatlant, menniük kellett. A nyolc gyermekre való tekintettel átköltöztették őket Földeákra, ahol van a városnak egy háza. A történtek akkor nagyon felháborították a földeákiakat.
Akkor Hajnal Gábor, a település polgármestere egy sajtótájékoztatón azt mondta, Márki-Zay Péternek nincs joga ahhoz, hogy Földeák községre egyfajta büntetőtelepként gondolva, beavatkozzon a település életébe. Akkor az is elhangzott, a település hiába tett hivatalos vételi ajánlatot a házra, a levelükre nem kaptak választ.
Lelakták, már a közműveket is kikötötték
A család azóta már nem lakik ott. Hogy maguktól költöztek-e el- vagy menniük kellett onnan is, az nem derült ki.
A földeáki ingatlan kérdése az augusztus 21-i rendkívüli közgyűlésen került újra napirendre.
Az ominózus családi ház, ami Vásárhely önkormányzatának tulajdona, Földeákon, a Dózsa György utca 68. szám alatt található. A közgyűlés most értékesítésre jelölte ki.
A telek 822 négyzetméter, áll rajta egy 75 négyzetméteres lakóház és egy melléképület. Az ingatlan nagyon rossz állapotban van, teljesen leamortizálódott, a korábbi bérlők lelakták, a közműveket kikötötték, van, ahol a mennyezet is le van szakadva, a melléképület romos. A HVSZ Zrt. ingatlankezelő részegysége javasolta az önkormányzatnak, hogy jelöljék ki értékesítésre, mert a felújítására fordítandó összeg sohasem térülne meg.
Márki-Zay Péter másképp emlékszik
Márki-Zay Péter a közgyűlésen azt mondta, hogy a család odaköltözése először Földeák örömére szolgált, mert az iskolai létszámot növelték.
– Később ott is voltak problémák a társadalmi beilleszkedéssel. Ma már nem laknak ott. Hajnal Gábor polgármester felajánlotta, hogy ők azt megvennék. Futottunk egy kört, felajánlottuk nekik, aztán végül mégsem vették meg. Most is két út áll előttünk, vagy felajánljuk vásárhelyi családoknak, akik valamilyen okból a mi lakásrendeletünk szerint nem kaphatnak lakást, vagy valószínűleg Földeák önkormányzata megvenné. Szó se róla, bárki más is megveheti. Földeák jó helyen van, belterületi ingatlan, azt sem tartom valószínűtlennek, hogy valaki Szegedről veszi meg és újítja fel, akár kormányzati támogatást igénybe véve – polemizált Márki-Zay Péter.
Felrobbant a kommentszekció: hajléktalanok helyzete borzolja a kedélyeket Szegeden