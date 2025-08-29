Újjászületik a kísértetház, elindulnak a munkák a Maros-parton

Nyilvánosságra hozta a makói önkormányzat, hogy pontosan mit takar az, hogy többfunkciós aktív- és ökoturisztikai kiállítótérként születik újjá a Maros-parti vadászház. Az erről küldött közlemény apropója az volt, hogy megkezdődött a 470 milliós, önerőt nem igénylő, teljes egészében uniós forrásból finanszírozott pályázati projekt megvalósítása. Ennek eredményeként hamarosan teljesen megújul a 261 négyzetméteres alapterületű épület és a hozzá tartozó 1850 négyzetméteres kert. A városvezetés először három évvel ezelőtt jelentette be, hogy erre készül.

A Maros-parti vadászház most olyan, mintha kísértetek laknák. Archív fotó: Szabó Imre

A Maros-parti vadászház most kísértetház

Az ingatlan az elmúlt bő két évtizedben lehangoló állapotba került – pedig nagyon jó helyen, a strand és a Zöld Ház szomszédságában van, ráadásul nagyjából innen indul a Makót és Apátfalvát összekötő, páratlan szépségű túraútvonal. Nemrégiben megnéztük és azt tapasztaltuk, lesz mit csinálni, hiszen a tető tönkrement, biztosan beázik, az ablakok nyitva vannak vagy be vannak törve, az udvart felveri a gaz. A bejárat előtt két összetört pad hever. Benézve, a pusztulás nyomait látva azért annak nyomait is felfedeztük, hogy legalább a romeltakarítás elkezdődött: a folyosón halmokban állnak a régi, koszlott bútorok, és a belső bontás nyomait is láttuk.

Lesz munka az elhagyatott épületen. Archív fotó: Szabó Imre

Lesz Maros-kabalafigura is

A tervek szerint ezen a helyen egy interaktív, 21. századi kiállítóhely és látogatóközpont jön létre. Maga a tárlat az épület két szintjén és a kültéri tanösvényen tekinthető majd meg. Ennek központi témája a Maros és térsége értékei: a gyógyiszap, az ártér és a ligeterdők különleges élővilága, illetve a folyó társadalmi, gazdasági, településformáló szerepe lesz. A kiállítás hagyományos és digitális bemutatási eszközöket, valamint interaktív élményelemeket ötvöz – érdekesség, hogy ezek között megjelenik a Maros és Olt legendáját megjelenítő Maros-kabalafigura is. Az előtérben lesz recepció, vizesblokkok, ajándékbolt, terasz, illetve kültéri kerékpáros szerviz- és pihenőpont szolgálja.

Jövő áprilisban zárul a beruházás

A beruházásnak része a szükséges berendezések, bútorok beszerzése is. Megtudtuk, az épület akadálymentesített lesz és működését alternatív, természetkímélő energiaforrások, például napelemek biztosítják majd. A munka a tervek szerint jövő áprilisban, a hónap utolsó napján zárul.