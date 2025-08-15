Szigetek szabdalják a Marost, madártávlatból mutatjuk meg a rekord alacsony vízállást

A Maros kis híján ismét elérte az eddig regisztrált legalacsonyabb vízállást. Aki csütörtökön kíváncsi volt rá, azt láthatta az Országos Vízügyi Főigazgatóság honlapján, hogy szintje Makónál mínusz 114 centis. Ez persze nem azt jelenti, hogy még több mint egy méterrel a meder alá kell ásni vízért, hanem azt, hogy az 1864 óta létező helyi vízmércén az akkor megjelölt nulla viszonyítási ponthoz képest ennyi az állás. A legalacsonyabb értéket, azaz a mínusz 117 centimétert amúgy mostanáig a táblázat tanúsága szerint 2022. augusztus 18-án mérték.

Madártávlatból a Maros Apátfalva térségében. Fotó: Török János

Érdekes, hogy ezt nemrégiben, július 28-án is megközelítette a folyó, és akkor csak egy centi hiányzott ahhoz, hogy el is érje.

Mivel az időjárás száraz, ezért péntek estére megdőlt az eddigi rekord 118 centiméterrel.

Madártávlatból tényleg meghökkentő a látvány

Nyár végén, ősszel egyébként rendszerint alacsony a vízszint. A fürdőzők számára ez örömöt persze akkor jelent, ha még augusztusban, a hőség idején tapasztalhatják meg – olyankor kisebb szigetek Maros-parti strandnál is előbukkannak a vízből, ahol jó napozni. Idén, mint beszámoltunk róla, erre már hetekkel ezelőtt is volt példa.

Mi környékbeliekkel beszélgetve azt hallottuk, a jelenséggel nagyjából mindenütt lehet találkozni, ahol többé-kevésbé kanyarog a folyó. Kaptunk jelzéseket erről a napokban többek között Nagylak és Magyarcsanád közeléből. Mivel azonban a legtöbben azt mondták, általában Apátfalva mellett, Lúdvárnál bukkan ki a legtöbb szárazulat a folyóból, oda látogattunk el. A folyó mentén haladva azt is megfigyeltük, hogy a Maros néhol olyan alacsony, hogy úgy tűnik, át lehet sétálni a túlpartra.

Ez persze nem ajánlott – a víz mélysége, sodrása kiszámíthatatlanul változékony. Madártávlatból mindenesetre lenyűgöző látványt nyújt a szigetekkel tűzdelt meder. Török János fotóriporter kollégánk jóvoltából ezt meg is örökítettük.