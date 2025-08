Térdig ér a Maros! Ilyen alacsony vízállást ritkán látni, videón a megdöbbentő látvány

Makónál extrém alacsonyra csökkent a Maros vízállása. Július 29-én -115 centimétert mértek, ami mindössze 2 cm-re van a valaha rögzített legalacsonyabb szinttől. A Dél-Alföldi meterológia Facebook-oldal szerint a Marosnak egyébként is jellegzetessége a homokzátonyok, amelyek évről-évre változó helyeken és változó területi nagyságban keletkeznek. A Maros most különleges látványt nyújt, hiszen homokszigetei évről évre új helyen bukkanak fel, most pedig szinte gyalogosan is felfedezhetők.

Extrém alacsonyra csökkent a Maros vízállása. Archív Fotó: Szabó Imre

Térdig érő víz, hatalmas homokszigetek, extrém alacsony a Maros vízállása

A Dél-Alföld meterológia Facebook-oldala bejegyzésében felhívja a figyelmet arra is, hogy a folyómeder rendkívül változékony. Egyik pillanatban még bokáig ér a víz, néhány lépéssel arrébb viszont már derékig vagy mellkhasig is elsüllyedhetünk. A sodrás még ilyenkor is erős! A különleges, nem mindennapi látványról videó is készült.