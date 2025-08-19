Hatalmas munkagépek lepték el a Mars téri piac bejáratát

A Szegedi Városkép és Piac Facebook-oldal tájékoztatása szerint a Mars téri piac főbejáratánál csőtörés történt. Az SZVP arra kéri a piacra látogatókat, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek az érintett területen és vegyék használatba a piac többi bejáratát.

Állnak a munkagépek a Mars téri piac bejáratánál. Fotó: SZVP