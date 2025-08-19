Munkálatok
1 órája
Hatalmas munkagépek lepték el a Mars téri piac bejáratát
Meglepő látkép fogadja a Mars téri piacra látogatókat, ugyanis kedvenc szegedi piacunk főbejáratát hatalmas munkagépek lepték el.
A Szegedi Városkép és Piac Facebook-oldal tájékoztatása szerint a Mars téri piac főbejáratánál csőtörés történt. Az SZVP arra kéri a piacra látogatókat, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek az érintett területen és vegyék használatba a piac többi bejáratát.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre