Munkálatok

1 órája

Hatalmas munkagépek lepték el a Mars téri piac bejáratát

Címkék#mars piac#látkép#Szegedi Városkép és Piac

Meglepő látkép fogadja a Mars téri piacra látogatókat, ugyanis kedvenc szegedi piacunk főbejáratát hatalmas munkagépek lepték el.

Munkatársunktól

A Szegedi Városkép és Piac Facebook-oldal tájékoztatása szerint a Mars téri piac főbejáratánál csőtörés történt. Az SZVP arra kéri a piacra látogatókat, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek az érintett területen és vegyék használatba a piac többi bejáratát. 

Nem lehet bemenni a Mars téri piac főbejáratán.
Állnak a munkagépek a Mars téri piac bejáratánál. Fotó: SZVP

 

