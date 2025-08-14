augusztus 14., csütörtök

Fiatalodik a vasúti közlekedés

1 órája

Nagy dobásra készülnek: Szegedre is érkezhetnek a MÁV új dízelmozdonyai

Címkék#vasút#korszerűsítés#Szeged#MÁV

Svéd kikötőből indultak útnak azok a dízelmozdonyok, amelyek hamarosan a magyar vasúti közlekedést erősítik. Az új dízelmozdonyok a MÁV-nál nemcsak korszerűbbé tehetik a hazai vonatforgalmat, hanem a teljes járműflotta megújulásának kezdetét is jelenthetik.

Berecz Blanka

Új dízelmozdonyok a MÁV-nál, fejlesztés várható. Svédországból indult útnak az a három dízelmozdony, amelyeket hamarosan a MÁV-nál állítanak szolgálatba. A korábban a dán DSB flottájához tartozó gépek, ismertebb nevükön a „Mikkelsen mozdonyok” hamarosan megérkeznek Magyarországra.

Érkeznek a MÁV új mozdonyai.
új dízelmozdonyok a MÁV-nál, már úton vannak a korszerű szerelvények. Fotó: vg.hu

Új dízelmozdonyok a MÁV-nál - a jövőben még több lesz

A Világgazdaság portál úgy írja, hogy a mozdonyokat még augusztus 11-én, azaz hétfő este szállították a kompra, Svédország egyik kikötőjébe. Onnan a lengyelországi Świnoujście-be tartanak. Ezeket a mozdonyokat korábban különböző dán és svéd cégek használták. Az első példány már április óta szolgálatban van Magyarországon, a MÁV járatait húzza Tapolca és Balatonfüred között.  Úgy tűnik, hogy az új dízelmozdonyok érkezésével még korszerűbbé válhat a vonatközlekedés hazánkban. A MÁV csoport tervei szerint a bérleti szerződés öt évre szól, így ezek a járművek fontos szerepet kapnak a belföldi utasszállításban az elkövetkezendő időszakban. 

Közben azt tervezik, hogy a a magyar vasút 30-40 évet fiatalodik. Lázár János folyamatosan tárgyal más országokkal arról, hogy egyre jobb és korszerűbb járműveket vegyenek. Ezek nem tervek, szándéknyilatkozatok vagy 25 éves víziók, hanem a közeljövő fejlesztései – szögezte le Lázár János. 

– A teljes magyar vasúti flotta utaskapacitásának 10 a százaléka újul meg. Ahol eddig 40-50 éves, kiszolgált szerelvények közlekedtek, azokat korszerű és kényelmes motorvonatokra cseréljük. Részletek és még több újdonság a következő KözlekedésInfón. Hamarosan!” – írta a miniszter Facebook-bejegyzése nyomán a Világgazdaság

Szegedre is érkezhetnek?

Nemrégiben portálunkon arról írtunk, hogy akár Szegedre is érkezhetnek azok a német vonatok, amelyek 200 kilométer per órás sebességgel tudnak haladni. Ezek a szerelvények a MÁV járműparkjának korszerűsítésében jelenthetnek fontos első lépést. A dízelmozdonyok a Balaton partján vagy az Alföldön állhatnak üzembe. A RegionalBahn.hu iparági forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy 5-15 darab mozdony érkezhet. Információk szerint az Építési és Közlekedési Minisztériumnak szándékában áll a beszerzés, az első darabok hónapokon belül megérkezhetnek Magyarországra. 

 

 

