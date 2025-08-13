Szakképzős diákok önkéntes munkája varázsolta újjá a szentesi mentőállomást

A Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum májusban megállapodást írt alá az Országos Mentőszolgálattal. Ennek értelmében a HSZC diákjai az általuk tanult szakmákban segítséget nyújtanak a mentőszolgálatnak. Ez leginkább az építőipari szakmákat érinti, a mentőállomások több helyiségét is kifestik.

A mentősök nagyon örültek a szakiskolás diákok segítségének. Fotó: Kovács Erika

A mentőállomások önkéntes diákmunkával szépülnek

– Büszke vagyok arra, hogy az együttműködési megállapodás részeként Csongrádon, a Sághy Mihály Technikum és Kollégium diákjainak közreműködésével már volt egy hasonló munkánk. Most pedig a szentesi mentősök közösségi szobáját és teakonyháját festették ki a Zsoldos Ferenc Technikumba járó diákjaink. Bízom benne, hogy ősszel Hódmezővásárhelyen és Makón is végzünk ilyen munkákat – mondta Kincses Tímea, a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum főigazgatója.

Hangsúlyozta, azért is fontos, hogy részt vegyenek a diákok a társadalmi felelősségvállalásban, mert ez formálja a személyiségüket és a szemléletüket is. A közös munka révén javul az együttműködési készségük, megtanulnak csapatban gondolkodni, és jó munkatapasztalatokat szereznek. A munkavégzéssel értéket is teremtenek.

Évi 3400-3600 riasztás

– Büszke vagyok a diákjainkra és az oktatóinkra, és bízom benne, hogy az együttműködésünk a jövőben is gyümölcsöző lesz.

– Munkatársainknak is nagyon fontos, hogy megújult, megszépült környezetben tölthessék a két riasztás közötti időszakot. A Szentesi Mentőállomáson évente 3400–3600 mentőfeladatot hajtunk végre. Ezért is igyekszünk jó körülményeket teremteni kollégáinknak. A régióban 34 ingatlant működtetünk, amelyeknek rögzített felújítási terve van. Ezt országosan koordinálja a gazdasági és műszaki igazgatóság, de rengeteg olyan feladat is akad, amit azonnal meg kell oldani – mondta Zentay Attila, az Országos Mentőszolgálat Délalföldi Regionális Mentőszervezeteének regionális igazgatója.

Az anyagköltséget a mentőszolgálat állta

A szentesi mentőállomás a 2010-es évek első felében újult meg. Az épület hőszigetelést kapott, energetikai korszerűsítésen is átesett, és a garázskapukat elektronizálták. Azóta is elvégzik a szükséges, időközben aktuálissá váló javításokat és felújításokat. Legutóbb 24 millió forintot fordítottak a mentőállomás fűtési rendszerének fejlesztésére. A mostani, két helyiséget érintő tisztasági festéshez a mentőszolgálat biztosította a szükséges anyagot, a tanulók pedig az önkéntes munkát.