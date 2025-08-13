1 órája
Szakképzős diákok önkéntes munkája varázsolta újjá a szentesi mentőállomást
Szentesi festő-mázoló-tapétázó tanulók festették ki a mentőállomás közösségi szobáját és teakonyháját. Lesz még folytatás, sőt, a hódmezővásárhelyi és a makói mentőállomások is számíthatnak a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum diákjainak segítségére – derült ki a szerdai szentesi sajtótájékoztatón.
A Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum májusban megállapodást írt alá az Országos Mentőszolgálattal. Ennek értelmében a HSZC diákjai az általuk tanult szakmákban segítséget nyújtanak a mentőszolgálatnak. Ez leginkább az építőipari szakmákat érinti, a mentőállomások több helyiségét is kifestik.
A mentőállomások önkéntes diákmunkával szépülnek
– Büszke vagyok arra, hogy az együttműködési megállapodás részeként Csongrádon, a Sághy Mihály Technikum és Kollégium diákjainak közreműködésével már volt egy hasonló munkánk. Most pedig a szentesi mentősök közösségi szobáját és teakonyháját festették ki a Zsoldos Ferenc Technikumba járó diákjaink. Bízom benne, hogy ősszel Hódmezővásárhelyen és Makón is végzünk ilyen munkákat – mondta Kincses Tímea, a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum főigazgatója.
Hangsúlyozta, azért is fontos, hogy részt vegyenek a diákok a társadalmi felelősségvállalásban, mert ez formálja a személyiségüket és a szemléletüket is. A közös munka révén javul az együttműködési készségük, megtanulnak csapatban gondolkodni, és jó munkatapasztalatokat szereznek. A munkavégzéssel értéket is teremtenek.
Évi 3400-3600 riasztás
– Büszke vagyok a diákjainkra és az oktatóinkra, és bízom benne, hogy az együttműködésünk a jövőben is gyümölcsöző lesz.
– Munkatársainknak is nagyon fontos, hogy megújult, megszépült környezetben tölthessék a két riasztás közötti időszakot. A Szentesi Mentőállomáson évente 3400–3600 mentőfeladatot hajtunk végre. Ezért is igyekszünk jó körülményeket teremteni kollégáinknak. A régióban 34 ingatlant működtetünk, amelyeknek rögzített felújítási terve van. Ezt országosan koordinálja a gazdasági és műszaki igazgatóság, de rengeteg olyan feladat is akad, amit azonnal meg kell oldani – mondta Zentay Attila, az Országos Mentőszolgálat Délalföldi Regionális Mentőszervezeteének regionális igazgatója.
Az anyagköltséget a mentőszolgálat állta
A szentesi mentőállomás a 2010-es évek első felében újult meg. Az épület hőszigetelést kapott, energetikai korszerűsítésen is átesett, és a garázskapukat elektronizálták. Azóta is elvégzik a szükséges, időközben aktuálissá váló javításokat és felújításokat. Legutóbb 24 millió forintot fordítottak a mentőállomás fűtési rendszerének fejlesztésére. A mostani, két helyiséget érintő tisztasági festéshez a mentőszolgálat biztosította a szükséges anyagot, a tanulók pedig az önkéntes munkát.
