augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

35°
+37
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megújult

1 órája

Szakképzős diákok önkéntes munkája varázsolta újjá a szentesi mentőállomást

Címkék#Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum#Sághy Mihály Technikum és Kollégium#mentőállomás

Szentesi festő-mázoló-tapétázó tanulók festették ki a mentőállomás közösségi szobáját és teakonyháját. Lesz még folytatás, sőt, a hódmezővásárhelyi és a makói mentőállomások is számíthatnak a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum diákjainak segítségére – derült ki a szerdai szentesi sajtótájékoztatón.

Kovács Erika

A Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum májusban megállapodást írt alá az Országos Mentőszolgálattal. Ennek értelmében a HSZC diákjai az általuk tanult szakmákban segítséget nyújtanak a mentőszolgálatnak. Ez leginkább az építőipari szakmákat érinti, a mentőállomások több helyiségét is kifestik.

Megújuló mentőállomások.
A mentősök nagyon örültek a szakiskolás diákok segítségének. Fotó: Kovács Erika

A mentőállomások önkéntes diákmunkával szépülnek

– Büszke vagyok arra, hogy az együttműködési megállapodás részeként Csongrádon, a Sághy Mihály Technikum és Kollégium diákjainak közreműködésével már volt egy hasonló munkánk. Most pedig a szentesi mentősök közösségi szobáját és teakonyháját festették ki a Zsoldos Ferenc Technikumba járó diákjaink. Bízom benne, hogy ősszel Hódmezővásárhelyen és Makón is végzünk ilyen munkákat – mondta Kincses Tímea, a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum főigazgatója.

Hangsúlyozta, azért is fontos, hogy részt vegyenek a diákok a társadalmi felelősségvállalásban, mert ez formálja a személyiségüket és a szemléletüket is. A közös munka révén javul az együttműködési készségük, megtanulnak csapatban gondolkodni, és jó munkatapasztalatokat szereznek. A munkavégzéssel értéket is teremtenek.

Évi 3400-3600 riasztás

– Büszke vagyok a diákjainkra és az oktatóinkra, és bízom benne, hogy az együttműködésünk a jövőben is gyümölcsöző lesz.

– Munkatársainknak is nagyon fontos, hogy megújult, megszépült környezetben tölthessék a két riasztás közötti időszakot. A Szentesi Mentőállomáson évente 3400–3600 mentőfeladatot hajtunk végre. Ezért is igyekszünk jó körülményeket teremteni kollégáinknak. A régióban 34 ingatlant működtetünk, amelyeknek rögzített felújítási terve van. Ezt országosan koordinálja a gazdasági és műszaki igazgatóság, de rengeteg olyan feladat is akad, amit azonnal meg kell oldani – mondta Zentay Attila, az Országos Mentőszolgálat Délalföldi Regionális Mentőszervezeteének regionális igazgatója.

Az anyagköltséget a mentőszolgálat állta

A szentesi mentőállomás a 2010-es évek első felében újult meg. Az épület hőszigetelést kapott, energetikai korszerűsítésen is átesett, és a garázskapukat elektronizálták. Azóta is elvégzik a szükséges, időközben aktuálissá váló javításokat és felújításokat. Legutóbb 24 millió forintot fordítottak a mentőállomás fűtési rendszerének fejlesztésére. A mostani, két helyiséget érintő tisztasági festéshez a mentőszolgálat biztosította a szükséges anyagot, a tanulók pedig az önkéntes munkát.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu