A makói mérnöktanár, Kovács Károly majdnem lemaradt a miniszteri elismerésről

Kovács Károly a főiskola elvégzése után gépüzemeltetőként kezdte pályafutását az egyik makói mezőgazdasági szövetkezetnél. Ezt kilenc-tíz évig csinálta, közben mérnöktanári diplomát is szerzett. A makói Galamb József Mezőgazdasági technikum elődjének akkori igazgatója 1991-ben kereste meg a kérdéssel: nem volna kedve náluk oktatni a mezőgazdasági munkagépek és gépek üzemeltetését? Igent mondott, és az iskolához azóta is hű maradt. A váltás egyébként, mint fogalmazott, nem szakmailag, hanem pedagógiai szempontból jelentett kihívást számára, hiszen el kellett fogadtatnia magát egy fiatalabb korosztállyal. Eddigi 34 éves oktatói tevékenysége alapján augusztus 20-a alkalmából az agrártárca vezetőjétől, Nagy Istvántól miniszteri elismerő oklevelet kapott Budapesten. A Délmagyarországnak egyébként bevallotta, kis híján el sem ment a Vigadóban rendezett ünnepségre. A meghívó ugyanis az iskolai e-mail fiókjába érkezett, azt meg a nyári szünet idején nem igazán figyeli.

A mérnöktanár, Kovács Károly Nagy István agrárminiszterrel az ünnepségen. Fotó: a Galamb József Mezőgazdasági Technikum közösségi oldala

A mérnöktanár diákjai sikereire a legbüszkébb

– Örülök, hogy elismerték a munkámat. Ez egyrészt jó érzés, másrészt egyfajta kötelezettséget is jelent, hogy a továbbiakban is az eddigi színvonalon dolgozzak – mondta a miniszteri kitüntetésről. Kovács Károly ezzel alighanem arra utalt, hogy – mint a díjátadó alkalmával is elhangzott, nagyon sok fiatalt készített fel országos szakmai tanulmányi versenyekre. Tulajdonképpen ez a fő feladata és az eltelt több mint három évtized alatt nem volt olyan tanév, amelyikben ne értek volna el tanítványai kiemelkedő sikereket a rangos megmérettetéseken.

Kovács Károlynak a szeptemberben induló tanév lesz az utolsó a nyugdíj előtt az agrártechnikumban. Azt még nem tudja, utána marad-e, azt viszont elárulta, ha igen, akkor sem hosszú távra. Úgy tervezi, visszavonulása után saját gazdaságában fog dolgozni, ameddig az egészsége ezt engedi.