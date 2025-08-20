Mese mindenkinek

Szeretek mesélni. Talán ezért választottam ezt a szakmát. Mesélhetek emberekről, embereknek. Középiskolás kollégista voltam Szentesen, négyágyas szobába kerültem, ami nem volt nehéz, mert a Jövendő utcai koleszban csakis ilyenek voltak. Tíz órakor volt takarodó, lámpaoltás, akkortól aludnunk kellett volna. Általában nem sikerült – bohóckodtunk, hangoskodtunk, átmentünk szomszédolni a közeli szobákba, aminek a nevelőtanár heveny ordítozása vetett véget. Veszélytelenebb éjszakai programot kerestünk: lefekvés után meséltünk egymásnak. Akadtak sztorik, amiket napokon át folytattunk. Mindenki sorra került, de többször kérték, hogy én meséljek. Olyan régen volt. Lehet, ez is csak mese?

Az a jó, ha a mese igaznak bizonyul. Illusztráció: Shutterstock

Mese

Ezek mind kitalált történetek voltak, elképesztő badarságokat, hülyeségeket hordtunk össze, de jól szórakoztunk. Az is lehet mese, ami igaz, ami szép vagy szomorú. Csak úgy kell elmesélni, hogy még szebb, még jobb legyen, illetve ne fájjon jobban, mint amikor megtörtént. Ilyen emberekkel és a sorsukkal gyakran találkozunk. Akkor ők mesélnek nekünk, elmondják, mi és hogyan történt velük. Talán nem árulok el nagy titkot: nem írunk le mindent – van, amikor erre külön megkérnek –, mert nem akarunk mindent kibeszélni, teljesen kiadni azokat, akik vállalták, hogy beengednek és befogadnak az életükbe. A bizalom csakis akkor működik, ha kölcsönös. Sajnos, ez nem mindig igaz. Csalódnak, csalódunk egymásban. Ezúttal nem.

Méltó állapot

Augusztus elején számoltunk be arról, hogy a Dugonics temetőben áldatlan állapotok uralkodnak, gaz az úr Magyar Ede sírjánál, ami a szegedi önkormányzat gondozásában van. Kitakarították, rendbe hozták, így újra méltó az emlékezésre az Ádók család sírhelye, ahol Magyar Ede is nyugszik. Megállapítottuk: ami igaz, az is lehet mese. Azt kívánom, a mai fiatalok ezt a történetet úgy mesélhessék, például a koleszban, hogy mindig igaz legyen – maradjon.