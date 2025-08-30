13 perce
Hihetetlen, mit árultak a Postás piacon: MiG–29-es repülő is volt! – videóval, galériával
A szegedi Postás piac tavaly június elsején nyitotta meg kapuit az egykori Postás Sporttelepen, és várja azóta is az eladókat és a vásárlókat. A szombati választék széles volt, különböző szobrok, órák, gyertyatartók, lemezek, videókazetták, könyvek, ruhák, cipők, tőrpálcák között válogathattunk, de egy MiG-29-es repülő is a miénk lehetett volna.
– Van érdeklődés, de jobbára csak nézelődnek az emberek – közölte tapasztalatát a tavaly június elsején nyitott szegedi Postás piac egyik árusa, Katalin. Főleg régiséget kínált, közte porcelán ételhordóval és nagyon szép, mutatós csillárral, utóbbiért 10 ezer forintot szeretett volna kapni, de akadt még a standján gyerekruha és -cipő, valamint 25 ezerért bronzszobor. Másutt MiG-29-es repülő is parkolt.
MiG-29-es repülő – eladó!
Tovább sétálva rengeteg könyv, dísztárgy sorakozott az asztalokon, vagy a földre terített plédeken és ponyvákon, bakelit lemezeket vehettünk volna 500 és 1500 forintért, videókazettát ötszázért, egy idősebb férfi – a kiírás szerint – permetszer mentes csemege szólót is kínált, de kávé és mosogatószer is akadt bőven.
Laci elárulta, hogy a bronz női szobrot 12 ezer, a milói Vénuszt 10 ezer forint ellenében vihetjük haza. Nála láttuk Karnok Csaba fotós kollégámmal a szombati vásár slágerdarabját, egy MiG-29-es elfogó-vadászrepülőt, amit 5 ezer forintra tartott, de biztosan kevesebbért is megvált volna tőle, hiszen mit kezdjen az ember egy ilyen veszélyes fegyverrel? Kicsit árnyalja a képet, hogy a repcsi elfért az asztalon és alig 20 centis lehetett. A mellett terpeszkedő gitár 10 ezret kóstált.
MiG-29-es repülő – eladó a Postás piacon!Fotók: Karnok Csaba
Gyuri Aradról
Az első sor közepén valóságos régiségboltot fedeztünk fel: festmények, szobrok gyertyatartók, sétapálcák követték egymást. Egy szép míves óra 100 ezer, a mellette lévő szobor 80 ezer, a tőrös sétapálca pedig 40 ezer forintos áron keresett gazdát.
– Vásározással foglalkozunk, járunk piacról piacra, városról városra a portékánkkal. Rendszeresen árulunk az Ecserin, Miskolcon, Debrecenben, Szegeden és a környékbeli kirakodóvásárokon is – mondta György Aradról, aki ragaszkodott hozzá, hogy Gyurinak szólítsuk. Elárulta: Miskolc és a fővárosi Ecseri bolhapiac a legjobb, Szeged inkább a szerényebb kategóriába tartozik.
Jó idő van?
Mindent is árultak – Lenin portré is szerepelt a tárgyak között –, és az eladók nem ismertek, nem ismernek lehetetlent, mindent beszereznek. Ennek igazolására hangzott el a klasszikus vicc: – Jó idő van? – Nincs, de holnap hozok!