Hihetetlen, mit árultak a Postás piacon: MiG–29-es repülő is volt! – videóval, galériával

– Van érdeklődés, de jobbára csak nézelődnek az emberek – közölte tapasztalatát a tavaly június elsején nyitott szegedi Postás piac egyik árusa, Katalin. Főleg régiséget kínált, közte porcelán ételhordóval és nagyon szép, mutatós csillárral, utóbbiért 10 ezer forintot szeretett volna kapni, de akadt még a standján gyerekruha és -cipő, valamint 25 ezerért bronzszobor. Másutt MiG-29-es repülő is parkolt.

A Postás piac szombaton is vonzotta az árusokat és a vevőket, még MiG-29-es repülő is kapható volt. Fotó: Karnok Csaba

MiG-29-es repülő – eladó!

Tovább sétálva rengeteg könyv, dísztárgy sorakozott az asztalokon, vagy a földre terített plédeken és ponyvákon, bakelit lemezeket vehettünk volna 500 és 1500 forintért, videókazettát ötszázért, egy idősebb férfi – a kiírás szerint – permetszer mentes csemege szólót is kínált, de kávé és mosogatószer is akadt bőven.

Laci elárulta, hogy a bronz női szobrot 12 ezer, a milói Vénuszt 10 ezer forint ellenében vihetjük haza. Nála láttuk Karnok Csaba fotós kollégámmal a szombati vásár slágerdarabját, egy MiG-29-es elfogó-vadászrepülőt, amit 5 ezer forintra tartott, de biztosan kevesebbért is megvált volna tőle, hiszen mit kezdjen az ember egy ilyen veszélyes fegyverrel? Kicsit árnyalja a képet, hogy a repcsi elfért az asztalon és alig 20 centis lehetett. A mellett terpeszkedő gitár 10 ezret kóstált.