2 órája
Mórahalmi vásár, szenior úszó, luxusnyaralás és fotókiállítás Szegeden
A nap legérdekesebb eseményeit gyűjtöttük össze Szegedről és a környékéről. A mórahalmi vásár különleges árui, köztük a félszemű baba, a páva és Labubu, ismét sokakat vonzottak a standokhoz.
A megye legnagyobb vásárán tényleg mindent találni, de most egy különös sztár ragadta meg a figyelmet
Az árusok azt mondják, nyáron kevésbé mennek jól a vásárok. Mórahalmon vasárnap hatalmas volt a tömeg, de a többség csak érdeklődött. Pedig minden volt a mórahalmi vásáron – félszemű babától a páván át a Labubuig.
„Ha én meg tudom csinálni, más is!” – egy szegedi doktornő, aki már szenior világbajnokságra készül
Megcsinálta, de már a következőre készül. Egy szegedi gyermekgyógyász nemcsak a rendelőben áll helyt nap mint nap, hanem a nyílt vízben is. Az egyik legjobb időt úszta meg a szenior úszók között. A sport számára küldetés és példamutatás.
A luxusnak ára van, a békésszentandrási nyaralás, ami országos vitát robbantott ki
A szegedi Veres család Békés vármegyei nyaralásáról szóló cikkünk majdnem országos visszhangot kapott. A békésszentandrási luxusvendégház borsos költségei a hazai turizmus ár-érték arányáról indítottak vitát. Sokan a település védelmére keltek, mások szerint jogos a felvetés. Veres Ildikó most mindenkit helyretesz.
Trokán Nóra megmutatta a színészek igazi arcát úgy, ahogy kevesen látják őket
A színészvilág kulisszatitkaiba kalauzolták el szombaton az érdeklődőket a REÖK-ben. Trokán Nóra saját fotókiállításán mesélt arról, hogyan készültek azok a felvételek, melyek kollégái igazi arcát mutatják olyan pillanatokban, amiket nagyon kevesen láthatnak.
Már többszörösen megsértették a törvényt, de most végre kicserélték a zászlókat
Lobogózási felhívást tett közzé Hódmezővásárhely önkormányzata. Azt kérik a lakosoktól, hogy az államalapítás méltó megünneplése érdekében a házaikon, lakásaikon nemzeti színű, és/vagy városi zászló lobogjon.
Jobb ha sietsz! Ez a különleges útvesztő már csak egy hétig várja látogatóit
Országos kuriózum, csak néhány hasonló van. Népszerű, sok visszajáró vendéget is fogad. A hétvégén mi is megnéztük, milyen a kukoricatáblában kialakított idei útvesztő Kiszombor határában.