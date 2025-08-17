augusztus 17., vasárnap

Mórahalmi vásár, szenior úszó, luxusnyaralás és fotókiállítás Szegeden

A nap legérdekesebb eseményeit gyűjtöttük össze Szegedről és a környékéről. A mórahalmi vásár különleges árui, köztük a félszemű baba, a páva és Labubu, ismét sokakat vonzottak a standokhoz.

Delmagyar.hu

Összeszedtük a nap legérdekesebb híreit. Ez történt Szegeden és a környező településeken.

Különleges tárgyak a mórahalmi vásárban
A mórahalmi vásár vasárnap is különleges portékákat tartogatott a vásárlóknak. Fotó: Török János

A megye legnagyobb vásárán tényleg mindent találni, de most egy különös sztár ragadta meg a figyelmet

Az árusok azt mondják, nyáron kevésbé mennek jól a vásárok. Mórahalmon vasárnap hatalmas volt a tömeg, de a többség csak érdeklődött. Pedig minden volt a mórahalmi vásáron – félszemű babától a páván át a Labubuig.

„Ha én meg tudom csinálni, más is!” – egy szegedi doktornő, aki már szenior világbajnokságra készül

Megcsinálta, de már a következőre készül. Egy szegedi gyermekgyógyász nemcsak a rendelőben áll helyt nap mint nap, hanem a nyílt vízben is. Az egyik legjobb időt úszta meg a szenior úszók között. A sport számára küldetés és példamutatás.

A luxusnak ára van, a békésszentandrási nyaralás, ami országos vitát robbantott ki

A szegedi Veres család Békés vármegyei nyaralásáról szóló cikkünk majdnem országos visszhangot kapott. A békésszentandrási luxusvendégház borsos költségei a hazai turizmus ár-érték arányáról indítottak vitát. Sokan a település védelmére keltek, mások szerint jogos a felvetés. Veres Ildikó most mindenkit helyretesz.

Trokán Nóra megmutatta a színészek igazi arcát úgy, ahogy kevesen látják őket

A színészvilág kulisszatitkaiba kalauzolták el szombaton az érdeklődőket a REÖK-ben. Trokán Nóra saját fotókiállításán mesélt arról, hogyan készültek azok a felvételek, melyek kollégái igazi arcát mutatják olyan pillanatokban, amiket nagyon kevesen láthatnak.

Már többszörösen megsértették a törvényt, de most végre kicserélték a zászlókat

Lobogózási felhívást tett közzé Hódmezővásárhely önkormányzata. Azt kérik a lakosoktól, hogy az államalapítás méltó megünneplése érdekében a házaikon, lakásaikon nemzeti színű, és/vagy városi zászló lobogjon.

Jobb ha sietsz! Ez a különleges útvesztő már csak egy hétig várja látogatóit

Országos kuriózum, csak néhány hasonló van. Népszerű, sok visszajáró vendéget is fogad. A hétvégén mi is megnéztük, milyen a kukoricatáblában kialakított idei útvesztő Kiszombor határában.

