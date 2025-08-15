1 órája
Új közösségi terek és friss lombok formálják a város jövőjét
Hamarosan új korszak kezdődik a város életében. Mórahalom 428 millió forintos támogatásból induló fejlesztés során megújulnak a közterek és bővül a zöldfelület. A beruházás célja egy élhetőbb, közösségibb település megteremtése. A projekt megvalósítása 2026. június 30-ig tart, a munkálatok érintik többek között a Barmos György teret, a Millennium sétányt, a Zákányszéki utat, valamint a József Attila utcát is.
A nyári napsütésben sétálva a Millennium sétányon sokan talán még nem is sejtik, hogy hamarosan igazi átalakulás veszi kezdetét Mórahalmon. A város 428 millió forintos támogatásból induló fejlesztési programba vág bele, ami hivatalosan a „Belterületi zöld infrastruktúra fejlesztése: Zöldfejlesztés Mórahalmon” nevet kapta.
Mórahalom zöld jövője
Ez nemcsak fákról és virágokról szól, hanem egy új, élhetőbb, közösségibb Mórahalomról. A beruházás célja, hogy a közterek és parkok ne csak szépek legyenek, hanem találkozási pontok, ahol gyerekek játszanak, családok piknikeznek, barátok beszélgetnek az árnyas fák alatt.
Új közösségi terek és játszóterek
A tervek szerint új fasorok, modern játszóterek, megújult járdák és friss zöldfelületek varázsolják barátságosabbá a város több pontját:
- Barmos György tér: lépcsőzetes támfalak, örökzöldek és évelők teszik hangulatossá a teret.
- József Attila utca 4.: biztonságos, kerített játszótér pergolával, padokkal és biciklitárolóval.
- Millennium sétány: fasorrekonstrukció, új fák a Petőfi utca felé vezető szakaszon.
- Kenyérváró előtti terület: bővített parkoló és zöldfelület-megújítás.
Munkálatok és befejezési határidő
A munkálatok már elkezdődtek, és 2026 nyaráig tartanak. A városvezetés reményei szerint a fejlesztés után Mórahalom még inkább olyan település lesz, ahová jó hazatérni, vagy akár betérni egy hétvégi kirándulás alkalmával.
