Új közösségi terek és friss lombok formálják a város jövőjét

A nyári napsütésben sétálva a Millennium sétányon sokan talán még nem is sejtik, hogy hamarosan igazi átalakulás veszi kezdetét Mórahalmon. A város 428 millió forintos támogatásból induló fejlesztési programba vág bele, ami hivatalosan a „Belterületi zöld infrastruktúra fejlesztése: Zöldfejlesztés Mórahalmon” nevet kapta.

Mórahalom új zöldfelületekkel és közösségi terekkel gazdagodik a 2026 nyaráig tartó fejlesztés során. Fotó: Török János

Mórahalom zöld jövője

Ez nemcsak fákról és virágokról szól, hanem egy új, élhetőbb, közösségibb Mórahalomról. A beruházás célja, hogy a közterek és parkok ne csak szépek legyenek, hanem találkozási pontok, ahol gyerekek játszanak, családok piknikeznek, barátok beszélgetnek az árnyas fák alatt.

Új közösségi terek és játszóterek

A tervek szerint új fasorok, modern játszóterek, megújult járdák és friss zöldfelületek varázsolják barátságosabbá a város több pontját:

Barmos György tér: lépcsőzetes támfalak, örökzöldek és évelők teszik hangulatossá a teret.

József Attila utca 4.: biztonságos, kerített játszótér pergolával, padokkal és biciklitárolóval.

Millennium sétány: fasorrekonstrukció, új fák a Petőfi utca felé vezető szakaszon.

Kenyérváró előtti terület: bővített parkoló és zöldfelület-megújítás.

Munkálatok és befejezési határidő

A munkálatok már elkezdődtek, és 2026 nyaráig tartanak. A városvezetés reményei szerint a fejlesztés után Mórahalom még inkább olyan település lesz, ahová jó hazatérni, vagy akár betérni egy hétvégi kirándulás alkalmával.