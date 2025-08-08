1 órája
Egyetlen önzetlen cselekedet, amivel szebbé teheted egy gyermek tanévét
A tanévkezdés közeledtével számos tanszergyűjtő programon keresztül lehet a rászoruló családok számára adományozni. A MosolyTáska akció idén ötödik alkalommal indult el, célja, hogy közösen segítsünk azoknak a gyerekeknek, akiknek az iskolakezdés különösen nehéz.
Idén öt éves a MosolyTáska tanszergyűjtő akció, amely a PontVelem Okosprogram, a GLS Hungary és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat együttműködésével valósulhatott meg. Ennek keretein belül elsősorban tárgyi adományokat lehet eljuttatni a gyerekeknek, de pénzbeli támogatásra is van lehetőség.
Tölts meg egy nem használt iskolatáskát tanszerekkel és egy kedves üzenettel
Az akció már június 1-jén elkezdődött, de még lehet csatlakozni a gyűjtéshez, egészen szeptember 16-ig. Olyan iskolatáskákat gyűjtenek, amelyeket a diákok már meguntak vagy nem használnak, de jó állapotban vannak. Ezeket hasznos és szükséges tanszerekkel megtöltve lehet adományozni a nehéz helyzetben lévő gyermekek számára.
A program szervezői arra kérik az adományozókat, hogy a táskába egy kedves üzenetet rejtsenek el a táska leendő tulajdonosai számára. Hiszen egy kedves gondolat, egy bátorító üzenet, nagyobb jelentőséggel bírhat, mint bármilyen tanszer.
Így adományozható MosolyTáska
- Készítsd elő a jó állapotú iskolatáskádat, tisztítsd meg.
- Ha tudsz, tegyél bele bontatlan vagy alig használt írószereket, füzeteket, és adj hozzá egy üzenetet is.
- Ha tanszereket is elhelyeztél a táskában, tüntesd fel rajta, hogy milyen nemű és hányadik osztályos gyermeknek ajánlod.
Az alábbi módok egyikén juttathatod el az adományodat:
- Vidd el egy Máltai gyűjtőpontra (Csongrád-Csanád Vármegyében három gyűjtőpont elérhető: Hódmezővásárhelyen, Makón és Szegeden).
- Augusztus 21. és szeptember 16. között iskolai gyűjtések keretében is lehet majd adományozni.
A kampány felhívja a figyelmet arra is, hogy az adományozásban részt vevő gyermekek maguk is megtapasztalhatják: adni öröm. Az adományozott iskolatáskákra már nem lett volna szükség, így újrahasznosulhat egy másik gyermek birtokában.
Az akció menetéről, további gyűjtőpontokról itt lehet tájékozódni.
