Egyetlen önzetlen cselekedet, amivel szebbé teheted egy gyermek tanévét

Idén öt éves a MosolyTáska tanszergyűjtő akció, amely a PontVelem Okosprogram, a GLS Hungary és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat együttműködésével valósulhatott meg. Ennek keretein belül elsősorban tárgyi adományokat lehet eljuttatni a gyerekeknek, de pénzbeli támogatásra is van lehetőség.

Ötödik alkalommal gyűjt adományt a MosolyTáska akció. Illusztráció: Kuklis István

Tölts meg egy nem használt iskolatáskát tanszerekkel és egy kedves üzenettel

Az akció már június 1-jén elkezdődött, de még lehet csatlakozni a gyűjtéshez, egészen szeptember 16-ig. Olyan iskolatáskákat gyűjtenek, amelyeket a diákok már meguntak vagy nem használnak, de jó állapotban vannak. Ezeket hasznos és szükséges tanszerekkel megtöltve lehet adományozni a nehéz helyzetben lévő gyermekek számára.

A program szervezői arra kérik az adományozókat, hogy a táskába egy kedves üzenetet rejtsenek el a táska leendő tulajdonosai számára. Hiszen egy kedves gondolat, egy bátorító üzenet, nagyobb jelentőséggel bírhat, mint bármilyen tanszer.

Így adományozható MosolyTáska

Készítsd elő a jó állapotú iskolatáskádat, tisztítsd meg.

Ha tudsz, tegyél bele bontatlan vagy alig használt írószereket, füzeteket, és adj hozzá egy üzenetet is.

Ha tanszereket is elhelyeztél a táskában, tüntesd fel rajta, hogy milyen nemű és hányadik osztályos gyermeknek ajánlod.

Az alábbi módok egyikén juttathatod el az adományodat:

Vidd el egy Máltai gyűjtőpontra (Csongrád-Csanád Vármegyében három gyűjtőpont elérhető: Hódmezővásárhelyen, Makón és Szegeden).

Augusztus 21. és szeptember 16. között iskolai gyűjtések keretében is lehet majd adományozni.

A kampány felhívja a figyelmet arra is, hogy az adományozásban részt vevő gyermekek maguk is megtapasztalhatják: adni öröm. Az adományozott iskolatáskákra már nem lett volna szükség, így újrahasznosulhat egy másik gyermek birtokában.

Az akció menetéről, további gyűjtőpontokról itt lehet tájékozódni.