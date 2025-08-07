44 perce
Motorosok figyelem! 2026-tól teljesen új szabályok jönnek az utakon
2026-tól jelentősen módosulhatnak a motoros közlekedés szabályai: a védőfelszerelések kötelezővé válhatnak, engedélyezhetik az előregurulást, és bővülhet az autós jogosítvánnyal vezethető motorok köre is. A motorosokra új kötelezettségek és lehetőségek egyaránt várnak.
Komoly változásokra készülhetnek a motorosok: az új KRESZ-módosítási javaslatok célja a biztonság növelése, de több pontban is vitákat gerjesztettek. A friss tervezetek alapján már 2026-tól életbe léphetnek azok a szabályok, amelyek nemcsak a védőfelszerelések használatát írják elő, hanem új lehetőségeket is adnak – például a torlódásokban való előregurulást.
Motoros előregurulás: új lehetőség a dugókban
A javaslatok egyik legnagyobb újdonsága, hogy a motorosok bizonyos helyzetekben szabályosan előregurulhatnak a kocsisorok között, amennyiben a forgalom torlódik. Ez a gyakorlat régóta ismert a városban közlekedők körében, de eddig hivatalosan nem volt engedélyezve. A tervezet szerint a manőver legfeljebb 25 km/órás sebességgel történhet, és kizárólag álló vagy nagyon lassan haladó járműoszlopok között. Egyes autópálya-szakaszokon a leállósáv használata is megengedett lehet, ami gyorsíthatja a motoros közlekedést – ám ennek részletszabályai még kidolgozás alatt állnak.
Szigorúbb védőfelszerelés-előírások
A biztonság érdekében szigorodhat a kötelező védőfelszerelések köre is. A bukósisak természetesen továbbra is alapkövetelmény, de emellé bekerülhetnek:
- protektoros kabátok,
- protektoros kesztyűk,
- motoros nadrágok,
- zárt, bokát védő csizmák vagy cipők.
Különösen lakott területen kívüli közlekedésben válhat ezek viselése kötelezővé. A cél, hogy csökkentsék a balesetek súlyosságát és növeljék a túlélési esélyeket.
125-ös motor autós jogsival?
A tervezet egy másik vitatott pontja, hogy B-kategóriás jogosítvánnyal vezethetővé válhatnak bizonyos 125 köbcentis motorok, maximum 11 kW teljesítményig, amennyiben azok automata váltósak. Ez a lépés a mobilitás javítását szolgálná, de több szakmai fórumon is felvetették: a kezdő autósok gyakran nem rendelkeznek kellő rutinnal motorvezetéshez, így külön felkészítő oktatás bevezetését is javasolják mellé.
Vélemények, kérdések, aggodalmak
A változtatásokat sokan üdvözlik, hiszen életszerűbbé és biztonságosabbá tehetik a szabályozást. Ugyanakkor több ponton is kritika fogalmazódott meg – különösen a védőfelszerelések anyagi terhei, illetve az előregurulás veszélyei miatt. A közlekedési szakemberek szerint az edukáció és a gyakorlati képzés kulcsfontosságú lesz, hogy a szabályok ne csak papíron működjenek. A rendelet véglegesítése és elfogadása még hátra van, de ha a tervezett formában valósul meg, az új KRESZ 2026-tól léphet életbe – és gyökeresen alakíthatja át a motoros közlekedés gyakorlatát Magyarországon.
Mi van a légzsákkal?
A közelmúltban cikkezett az Euro Weekly News a Spanyol Közlekedési Hatóság (DGT) új előírásáról, eszerint 2026 januárjától a motorkerékpárokat kizárólag működő légzsákos mellényben vagy kabátban vezethetik a pilóták. A döntés hátterében nyugtalanító statisztikák állnak: a motoros közlekedés tizenkétszer veszélyesebb, mint az autóvezetés, a hatóság pedig szeretné megelőzni a súlyos sérüléseket, ezért került újra napirendre a légzsák kérdése. Miután megjelentek a cikkek, a DGT rögtön hivatalos nyilatkozatban cáfolta, hogy januártól kötelező lenne a légzsák viselése... A félreértés oka minden bizonnyal az volt, hogy a motorosiskolákban a képzés és a vizsga ideje alatt valóban csak légzsákban motorozhatnak a tanulók.
