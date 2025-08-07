Motorosok figyelem! 2026-tól teljesen új szabályok jönnek az utakon

Komoly változásokra készülhetnek a motorosok: az új KRESZ-módosítási javaslatok célja a biztonság növelése, de több pontban is vitákat gerjesztettek. A friss tervezetek alapján már 2026-tól életbe léphetnek azok a szabályok, amelyek nemcsak a védőfelszerelések használatát írják elő, hanem új lehetőségeket is adnak – például a torlódásokban való előregurulást.

A motoros számára 2026-tól új védőfelszerelések viselése válhat kötelezővé. Fotó: Török János

Motoros előregurulás: új lehetőség a dugókban

A javaslatok egyik legnagyobb újdonsága, hogy a motorosok bizonyos helyzetekben szabályosan előregurulhatnak a kocsisorok között, amennyiben a forgalom torlódik. Ez a gyakorlat régóta ismert a városban közlekedők körében, de eddig hivatalosan nem volt engedélyezve. A tervezet szerint a manőver legfeljebb 25 km/órás sebességgel történhet, és kizárólag álló vagy nagyon lassan haladó járműoszlopok között. Egyes autópálya-szakaszokon a leállósáv használata is megengedett lehet, ami gyorsíthatja a motoros közlekedést – ám ennek részletszabályai még kidolgozás alatt állnak.

Szigorúbb védőfelszerelés-előírások

A biztonság érdekében szigorodhat a kötelező védőfelszerelések köre is. A bukósisak természetesen továbbra is alapkövetelmény, de emellé bekerülhetnek:

protektoros kabátok,

protektoros kesztyűk,

motoros nadrágok,

zárt, bokát védő csizmák vagy cipők.

Különösen lakott területen kívüli közlekedésben válhat ezek viselése kötelezővé. A cél, hogy csökkentsék a balesetek súlyosságát és növeljék a túlélési esélyeket.

125-ös motor autós jogsival?

A tervezet egy másik vitatott pontja, hogy B-kategóriás jogosítvánnyal vezethetővé válhatnak bizonyos 125 köbcentis motorok, maximum 11 kW teljesítményig, amennyiben azok automata váltósak. Ez a lépés a mobilitás javítását szolgálná, de több szakmai fórumon is felvetették: a kezdő autósok gyakran nem rendelkeznek kellő rutinnal motorvezetéshez, így külön felkészítő oktatás bevezetését is javasolják mellé.

Vélemények, kérdések, aggodalmak

A változtatásokat sokan üdvözlik, hiszen életszerűbbé és biztonságosabbá tehetik a szabályozást. Ugyanakkor több ponton is kritika fogalmazódott meg – különösen a védőfelszerelések anyagi terhei, illetve az előregurulás veszélyei miatt. A közlekedési szakemberek szerint az edukáció és a gyakorlati képzés kulcsfontosságú lesz, hogy a szabályok ne csak papíron működjenek. A rendelet véglegesítése és elfogadása még hátra van, de ha a tervezett formában valósul meg, az új KRESZ 2026-tól léphet életbe – és gyökeresen alakíthatja át a motoros közlekedés gyakorlatát Magyarországon.