A motoros ott parkol, ahol nem szégyelli? Mutatjuk, mikor szabályos!

Megosztó dolog a motoros parkolás. Az autósok hülyét kapnak, amikor egy motor elfoglal egy autónyi helyet kijelölt parkolóban, sokakat pedig az zavar amikor a motoros – egyébként teljesen jogosan – a járdán parkol. Utánajártuk hogy hagyhatja szabályosan a motoros járművét a járdán.

Ez így teljesen rendben van. Motoros parkolás Szeged belvárosában a járdán, a KRESZ szabályai szerint. Fotó: Török János

Motoros parkolás és a KRESZ szabályai

– Én ezzel a motorral ott állok meg, ahol nem szégyellek – mondta a múltkor az egyik motoros futár, amikor a kismotor előnyeiről kérdeztük. A robogós srácnak meglepő módon, majdnem igaza van. A KRESZ megállásra és várakozásra vonatkozó szabályai vonatkoznak a motorkerékpárokra is: a motorosok parkolhatnak az úttest jobb szélén, kijelölt parkolóhelyeken, és bizonyos feltételekkel a járdán is; tilos parkolni ott, ahol a KRESZ kifejezetten megtiltja (pl. gyalogátkelőnél, kereszteződés közelében, hídon, alagútban, tűzcsaptól stb.).

Fontos részletek és szabályok