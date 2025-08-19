1 órája
A motoros ott parkol, ahol nem szégyelli? Mutatjuk, mikor szabályos!
Megosztó kérdés a motoros parkolás, hiszen sokakat zavar, ha egy motor egy teljes autónyi helyet foglal. A motoros parkolás a KRESZ előírásai alapján többféle módon lehetséges. Szegeden például a motorosok díjmentesen hagyhatják járművüket a fizetős zónákban, vagy állhatnak meg a járdán teljesen szabályosan.
Megosztó dolog a motoros parkolás. Az autósok hülyét kapnak, amikor egy motor elfoglal egy autónyi helyet kijelölt parkolóban, sokakat pedig az zavar amikor a motoros – egyébként teljesen jogosan – a járdán parkol. Utánajártuk hogy hagyhatja szabályosan a motoros járművét a járdán.
Motoros parkolás és a KRESZ szabályai
– Én ezzel a motorral ott állok meg, ahol nem szégyellek – mondta a múltkor az egyik motoros futár, amikor a kismotor előnyeiről kérdeztük. A robogós srácnak meglepő módon, majdnem igaza van. A KRESZ megállásra és várakozásra vonatkozó szabályai vonatkoznak a motorkerékpárokra is: a motorosok parkolhatnak az úttest jobb szélén, kijelölt parkolóhelyeken, és bizonyos feltételekkel a járdán is; tilos parkolni ott, ahol a KRESZ kifejezetten megtiltja (pl. gyalogátkelőnél, kereszteződés közelében, hídon, alagútban, tűzcsaptól stb.).
Fontos részletek és szabályok
- Alapelv — megállás/várakozás: A KRESZ 40. § (megállás) és 41. § (várakozás) szabályai az irányadók — ahol megállni tilos, ott várakozni sem szabad. (Megállás = rövid megállás; várakozás = tartósabb parkolás.)
- Járdán parkolás: a járdán csak ha a tábla/útburkolati jel engedi, illetve ha egyszerre teljesülnek a feltételek: a jármű legfeljebb a járda felét foglalja el, legalább 1,5 m szabad sétálóhely marad a gyalogosoknak, és a jármű tengelyterhelése nem több mint 1000 kiló. A kétkerekű segédmotoros és motorkerékpár — a KRESZ külön rendelkezése szerint — a (megfelelő) feltételek fennállása esetén akkor is megállhat a járdán, ha a tábla ezt egyébként tiltja. Mindig ügyeljünk a gyalogosok elférésére (1,5 m).
- Autóparkolóhelyekben: motorkerékpárral szabályosan használhatók a személygépkocsi részére kijelölt parkolóhelyek; gyakorlati tapasztalat szerint egy személygépkocsi helyre két kétkerekű jármű is beállhat, ha nem akadályoznak másokat. (Ugyanakkor ezt a helyi üzemeltető/önkormányzat díjfizetéshez kötheti.)
- Hol tilos parkolni: tilos megállni/várakozni többek között útkereszteződésben és annak 5 m-es körzetében, kijelölt gyalogátkelőhelyen és előtte (meghatározott távolság), hídon, alagútban, buszöbölnél, tűzcsaptól (illetve tűzoltófeljárótól) meghatározott távolságon belül, továbbá ahol táblával tiltják. Mindegyik tilalom motorra is érvényes.
Parkolás díjfizetés nélkül Szegeden
A Szegedre vonatkozó parkolási önkormányzati rendelet és a Szepark üzemeltetési szabályai szerint a kétkerekű motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok általában kivételt képeznek a városi fizetős parkolási rendszer hatálya alól, vagyis a városi fizetős övezetekben jellemzően nem kell parkolódíjat fizetniük. Ettől függetlenül a KRESZ megállás/várakozásra vonatkozó szabályai rájuk is érvényesek: tilos parkolni gyalogátkelőnél, kereszteződés 5 méteres körzetében, hídon, alagútban, tűzcsap előtt stb., illetve járdán csak a KRESZ-feltételek teljesülése esetén.
Tanulságos eset: a csongrádi példa
2017-ben történt, hogy Csongrádon, testületi döntés született arról, hogy a Körös-torokhoz érkező vendégek, amennyiben rendszámos nagymotorral jönnek, díjfizetés ellenében vehetik igénybe a a kijelölt parkolót. Kikötötték, hogy a megváltott jegyet az autók szélvédőjén belül, kívülről is olvasható módon kell elhelyezni, viszont motorkerékpár esetén a jól láthatóság megoldása az üzembentartó kötelezettsége. Miután a hegylakok.hu motoros magazin érdeklődött, eltörölték a motorok fizetős parkolását.
