Hatékonyabb betegellátás

1 órája

Szentesen és Mórahalmon is megújul a mozgásszervi rehabilitáció

Uniós támogatással fejlesztik a mozgásszervi rehabilitációs ellátást Szentesen, Mórahalmon és Temesváron. A mozgásszervi rehabilitáció keretében új intézmények, modern eszközök és képzési programok segítik majd a betegeket. A cél az életminőség javítása és a hozzáférés bővítése.

Joó Fanni

Uniós támogatással, egy román-magyar projekt keretében fejlesztik a mozgásszervi rehabilitációs ellátást Szentesen és Mórahalmon, valamint Temesváron – tájékoztatta a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) közkapcsolati igazgatósága az MTI-t.

Szentesi Multidiszciplináris Központjában is fejlesztik a mozgásszervi rehabilitációt.
A mozgásszervi rehabilitáció fejlesztése fontos lépés, hiszen még hatékonyabb segítséget biztosít a betegek számára, mind Szentesen, mind pedig Mórahalmon. Fotó: DM

A projekt célja, hogy javítsák az életminőséget az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés bővítésével, valamint korszerűsítsék a rehabilitációs intézmények infrastruktúráját. A program 2027 végéig tart, és összesen közel 11 millió eurós (4,34 milliárd forintos) beruházással valósul meg a Temes Megyei Sürgősségi Kórházban, az SZTE Szentesi Multidiszciplináris Központjában és Mórahalmon.

A mozgásszervi rehabilitációs ellátás fejlesztése

Szentesen 18 új férőhellyel bővítik a mozgásszervi rehabilitációs osztályt, felújítják a gyógyfürdő járóbeteg részlegét, és modern eszközökkel látják el a központot. A projekt része a szakemberek képzése is: workshopok és tudásmegosztó programok révén a legújabb rehabilitációs módszereket sajátíthatják el, így még hatékonyabban segíthetik a betegeket.

Mórahalmon új egészségház épül, a Kamilla Házban nagy gyógytornaterem és modern kezelőtermek nyílnak, köztük kettő Hammam-kezelő és öt masszázsszoba. A Hammam-kezelés különösen jótékony hatású a bőrre, ízületekre, belső szervekre és a keringésre, így a betegek számára valódi egészségügyi élményt nyújt.

Romániában a Temes Megyei Sürgősségi Kórház Lovrinban található balneo-fizio-kinetoterápiás részlegét újítják fel, hogy a határon átnyúló projekt minden érintett számára a lehető legjobb rehabilitációs szolgáltatást biztosítsa.

 

