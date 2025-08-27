1 órája
Szentesen és Mórahalmon is megújul a mozgásszervi rehabilitáció
Uniós támogatással fejlesztik a mozgásszervi rehabilitációs ellátást Szentesen, Mórahalmon és Temesváron. A mozgásszervi rehabilitáció keretében új intézmények, modern eszközök és képzési programok segítik majd a betegeket. A cél az életminőség javítása és a hozzáférés bővítése.
Uniós támogatással, egy román-magyar projekt keretében fejlesztik a mozgásszervi rehabilitációs ellátást Szentesen és Mórahalmon, valamint Temesváron – tájékoztatta a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) közkapcsolati igazgatósága az MTI-t.
A projekt célja, hogy javítsák az életminőséget az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés bővítésével, valamint korszerűsítsék a rehabilitációs intézmények infrastruktúráját. A program 2027 végéig tart, és összesen közel 11 millió eurós (4,34 milliárd forintos) beruházással valósul meg a Temes Megyei Sürgősségi Kórházban, az SZTE Szentesi Multidiszciplináris Központjában és Mórahalmon.
A mozgásszervi rehabilitációs ellátás fejlesztése
Szentesen 18 új férőhellyel bővítik a mozgásszervi rehabilitációs osztályt, felújítják a gyógyfürdő járóbeteg részlegét, és modern eszközökkel látják el a központot. A projekt része a szakemberek képzése is: workshopok és tudásmegosztó programok révén a legújabb rehabilitációs módszereket sajátíthatják el, így még hatékonyabban segíthetik a betegeket.
Mórahalmon új egészségház épül, a Kamilla Házban nagy gyógytornaterem és modern kezelőtermek nyílnak, köztük kettő Hammam-kezelő és öt masszázsszoba. A Hammam-kezelés különösen jótékony hatású a bőrre, ízületekre, belső szervekre és a keringésre, így a betegek számára valódi egészségügyi élményt nyújt.
Romániában a Temes Megyei Sürgősségi Kórház Lovrinban található balneo-fizio-kinetoterápiás részlegét újítják fel, hogy a határon átnyúló projekt minden érintett számára a lehető legjobb rehabilitációs szolgáltatást biztosítsa.
