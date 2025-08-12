Leáll az MVM Next rendszere, így készülhetnek fel az ügyfelek

Az MVM Next augusztus 15 és 17. között karbantartási munkálatokat végez online rendszerein és az új funkciók bevezetése érdekében. A leállás reggel 8 órakor kezdődik és egészen vasárnap este 10 óráig fog tartani.

Augusztus 15–17. között karbantartás miatt nem lesz elérhető az MVM Next online ügyfélszolgálata és mobilalkalmazása. Fotó: MVM

MVM Next: szünetel az ügyfélszolgálat és a mobilalkamazás is

A karbantartás ideje alatt nem lesz elérhető az online ügyfélszolgálat és az MVM Next mobilalkalmazás sem – ezt az MVM For You közölte a Facebook-oldalán.

Új funkciókkal bővül majd

Az előre fizetős árammérők online feltöltése sem működik majd azoknál az ügyfeleknél, akik számlájukon villanykapcsoló ábrát látnak.