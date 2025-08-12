6 órája
Leáll az MVM Next rendszere, így készülhetnek fel az ügyfelek
Háromnapos karbantartás miatt augusztus 15–17. között szünetel az online ügyfélszolgálat és mobilalkalmazás is. Az MVM Next kéri az érintett ügyfeleket, hogy időben töltsék fel előre fizetős mérőjüket.
Az MVM Next augusztus 15 és 17. között karbantartási munkálatokat végez online rendszerein és az új funkciók bevezetése érdekében. A leállás reggel 8 órakor kezdődik és egészen vasárnap este 10 óráig fog tartani.
MVM Next: szünetel az ügyfélszolgálat és a mobilalkamazás is
A karbantartás ideje alatt nem lesz elérhető az online ügyfélszolgálat és az MVM Next mobilalkalmazás sem – ezt az MVM For You közölte a Facebook-oldalán.
Új funkciókkal bővül majd
Az előre fizetős árammérők online feltöltése sem működik majd azoknál az ügyfeleknél, akik számlájukon villanykapcsoló ábrát látnak.
Az érintett fogyasztókat arra kérik, hogy még a leállás előtt töltsék fel mérőjüket online, vagy használják a feltöltőpontokat. Az MVM a munkálatok után új funkciókkal várja felhasználóit.
