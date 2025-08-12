augusztus 12., kedd

6 órája

Leáll az MVM Next rendszere, így készülhetnek fel az ügyfelek

Címkék#MVM For You#mobilalkamazás#MVM Next

Háromnapos karbantartás miatt augusztus 15–17. között szünetel az online ügyfélszolgálat és mobilalkalmazás is. Az MVM Next kéri az érintett ügyfeleket, hogy időben töltsék fel előre fizetős mérőjüket.

Maszlag Edina

Az MVM Next augusztus 15 és 17. között karbantartási munkálatokat végez online rendszerein és az új funkciók bevezetése érdekében. A leállás reggel 8 órakor kezdődik és egészen vasárnap este 10 óráig fog tartani.

MVM Next logója
Augusztus 15–17. között karbantartás miatt nem lesz elérhető az MVM Next online ügyfélszolgálata és mobilalkalmazása. Fotó: MVM

MVM Next: szünetel az ügyfélszolgálat és a mobilalkamazás is

A karbantartás ideje alatt nem lesz elérhető az online ügyfélszolgálat és az MVM Next mobilalkalmazás sem – ezt az MVM For You közölte a Facebook-oldalán. 

Új funkciókkal bővül majd

Az előre fizetős árammérők online feltöltése sem működik majd azoknál az ügyfeleknél, akik számlájukon villanykapcsoló ábrát látnak. 

Az érintett fogyasztókat arra kérik, hogy még a leállás előtt töltsék fel mérőjüket online, vagy használják a feltöltőpontokat. Az MVM a munkálatok után új funkciókkal várja felhasználóit.

 

