Kimaradás

51 perce

Nem érdemes bajlódni az MVM Next alkalmazással a mai napon

Címkék#adatbiztonság#MVM#MVM Next

Előre nem látott indokok miatt teljességében eltűnik az MVM Next egyik funkciója a következő időszakban.

Vass Viktor
Fotó: csikiphoto

Facebook-oldalán tájékozatott minket az MVM hogy az MVM Next alkalmazás egyik funkciója nem lesz elérhető.

MVM Next
Kimaradásokat tapasztalhatnak az MVM Next felhasználói.

Így alakul az MVM Next helyzete

A tervezettnél hosszabb időt vesznek igénybe a hétvégén megkezdett karbantartási munkálatok, amelyeket online rendszereink fejlesztése és új funkciók bevezetése érdekében végzünk. Ügyfeleink adatbiztonsága kiemelt fontosságú számunkra, ezért a mai napon az online ügyfélszolgálat és az MVM Next mobilalkalmazás nem lesz elérhető. Természetesen személyesen az ügyfélszolgálati irodáinkban, vagy telefonon jelenleg is állunk az ügyfelek rendelkezésére. Köszönjük ügyfeleink megértését és türelmét, hamarosan jövünk az új funkciókkal, amelyekkel még gördülékenyebb lesz az online ügyintézés.

– Írja az MVM Facebook-oldalán

