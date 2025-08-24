Ismeretlen nevekkel érkeztek, de a jó címre banki levelek, nem véletlenül rémültek meg a makóiak – kiderítettük, mi történt

Egyesek dühösen, mások tanácstalanul fogadták azokat a leveleket, amelyek a napokban az ő címükre, de idegen emberek nevére szólóan érkeztek meg az egyik nagy hazai pénzintézettől. Volt, aki csak egyet, mások akár három-négy darabot is kapott egyszerre. A lapunkhoz befutott panaszok szerint a probléma Makón, Maroslelén és Kiszomboron jellemző, de lehet, hogy másutt is előfordult. Így járt kollégánk is, akinek a postaládájába hármat dobtak – az ő címe szerepel rajtuk, de mindegyiken különböző, ismeretlen név áll.

A nagy hazai pénzintézet rendszere tévesen küldte ki a leveleket. Fotó: Szabó Imre

A nagy hazai pénzintézet rendszere hibázott

Az elmúlt napokban a történtekkel kapcsolatos bejegyzések szinte ellepték a makói, Makó környéki Facebook-csoportok oldalait, tehát valószínűleg sokakat érintett a dolog. A probléma különösen azért zavaró, mert akiknek küldött ilyen levelet az MBH Bank, azok tudomásunk szerint valóban szerződéses kapcsolatban állnak a pénzintézettel. Munkatársunk egyik érintett ismerőse ügyfélként utánajárt, mi a magyarázat a meghökkentő esetre. Telefonon azt a tájékoztatást kapta, hogy sajnálatos rendszerhiba történt, és korrekt módon elnézését is kérték. A hibát közben korrigálták, hamarosan minden címzett újra megkapja a levelet a valódi címére.

Mi a teendő a helytelenül címzett levelekkel?

A borítékokban egyébként tájékoztató van. A Facebook-csoportok hozzászólói közül páran a levél fotóját közzétéve próbálták megkeresni a valódi címzettet, a legtöbben viszont azt írták: úgy tervezik, a nyilvánvalóan nem a számukra érkezett küldeményt beviszik a postára, illetve a pénzintézet valamelyik helyi fiókjába. A bank azt kérte, a tévesen megkapott leveleket mindenki semmisítse meg felbontás nélkül.