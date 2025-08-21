Új korszak kezdődik, soha nem látott fejlesztések a Nagyszéksós-tónál

A Nagyszéksós-tó környezeténél zajló ökoturisztikai beruházás újabb mérföldkőhöz érkezett.

A Nagyszéksós-tó látogatóközpontja és környezete új ökoturisztikai élményeket kínál majd. Fotó: Török János

A Nagyszéksós-tó rehabilitációjának kezdetei

A tó regenerációja már 2008-ban megkezdődött, amikor a mórahalmi önkormányzat és a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság uniós támogatással bivalyokat telepített a náddal benőtt tómederbe. Ezzel létrehozták a Dél-Alföld első bivalyrezervátumát, amelynek köszönhetően a nyílt vízfelületek helyreálltak, és a természet élő korrekciójaként működött.

A látogatóközpont ötlete és a tervezés

A komplex fejlesztési program 2021-ben indult el, amely nemcsak vizuálisan, hanem funkcionálisan is megújítja a területet. A tervek között szerepelt egy látogatóközpont, tanösvény, gólyakórház, kilátók – köztük egy vízbe süllyesztett madárles – és vízi játszótér is. A fejlesztés a természetközeli, interaktív élményekre helyezi a hangsúlyt. 2022 elején a beruházás fizikai szakasza is megkezdődött: kerítések építésével, kerékpártámaszok és információs táblák telepítésével jelezve, hogy a természetvédelem és a közönség egyesítése mostantól épített környezetben is megjelenik.

A Klebelsberg-iskola: a projekt kulcseleme

A fejlesztés egyik legfontosabb része a Klebelsberg iskolaegyüttes felújítása, amelynek gyökerei egészen a 19. század végéig nyúlnak vissza. Mint Nógrádi Zoltán polgármester egy videóban elmondta, a Nagyszéksós-tó mellett zajlik jelenleg az ország egyik legjelentősebb természetvédelmi beruházása, amely a dél-alföldi régió legnagyobb projektjének számít. A több részből álló fejlesztési program nemcsak a környezet védelmét szolgálja, hanem kiemelt kulturális, pedagógiai és turisztikai szerepet is betölt majd.

Újjászületik a Klebelsberg iskolaegyüttes a Nagyszéksós-tónál

– Ennek egyik fontos eleme a Klebelsberg iskolaegyüttes felújítása. Az épületek története egészen a 19. század végéig nyúlik vissza. Most újabb fejezet kezdődik: a létesítményből olyan természetvédelmi és oktatási központ jön létre, amely szálláshellyel kiegészülve táborozási, nevelési és közösségi programoknak is otthont adhat. A felújítás során energetikai korszerűsítést hajtanak végre, valamint olyan fejlesztéseket, amelyek révén az érkező diákcsoportok és fiatal közösségek már komfortos, modern körülmények között kapcsolódhatnak be a környék természeti értékeit bemutató programokba. A Nagyszéksós-tó partján működő bemutatóközpont így a jövőben nemcsak a természetvédelem, hanem az oktatás és a közösségi élmény egyik fontos dél-alföldi központjává válhat – mondta a polgármester.