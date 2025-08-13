8 órája
Kiszáradt a mórahalmi Nagyszéksós-tó, így mentenék meg mesterséges vízpótlással
Természetes jelenség, hogy a szikes tavak időnként kiszáradnak. Ez történt a mórahalmi Nagyszéksós-tóval is. Az eső és a talajvíz ősszel majd feltöltik, de vizsgálnak már más lehetőségeket is.
Az országos sajtón is végigszaladt néhány hete az a drónfotó, mely bemutatja, hogyan száradt ki szinte teljesen a mórahalmi Nagyszéksós-tó. Mi is megírtuk: a Bivalyrezervátum 100 hektáros vízfelülete nem először tűnt el. Először 2022-ben lett száraz a tómeder, majd tavaly szeptemberre ez a jelenség megismétlődött. Most ismét ugyanez a helyzet: mostanra csupán a mesterséges csatornában maradt víz. A területen tavaly novemberben kezdődött el egy projekt, mely során a bivalyos látogatóközpontot és a hozzá kapcsolódó infrastruktúrát fejlesztik. A vezető projektmenedzser lapunknak elmondta: teljesen természetes jelenség, ami most zajlik a területen.
A szikes tavak évente akár többször is kiszáradnak
– A Nagyszéksós-tó egy szikes tó. Ezekre jellemző, hogy nagyon sekély vizűek: átlagosan 10-50 centiméter a medermélység és sehol nem éri el az egy métert. A szikes tavak évente egyszer vagy akár többször is kiszáradnak, később pedig a feláramló talajvíztől vagy a csapadéktól újratöltődnek – magyarázta Szűcs Anikó. Tavaly még augusztus végén is volt víz a tóban, most az időjárási körülmények miatt hamarabb kiszáradt. Ősszel azonban általában már újra vízfelület borítja a tómedret.
A vezető projektmenedzser kiemelte: az itteni élővilág szereti ezeket a változó körülményeket.
– Nagy számban élnek itt nagykócsagok, szürkegémek, gólyák, bíbicek, gólyatöcsök és fecskék is. A vízimadarak tavasszal a tóban kiemelkedő szigeteken költenek, a kicsik pedig július 15-ig elhagyják a fészket. Nem zavarja tehát életüket, ha nyár végére kiszárad a tó, ráadásul a közepén lévő csatornában mindig van számukra élettér. Mivel sós vízről van szó, hal egyébként sincs a tóban, rovarokat pedig így is találnak. A bivalyok szintén jól érzik magukat a területen: a csatornában tudnak fürödni, egyébként pedig legelnek a területen – sorolta a projektmenedzser.
Vannak már tervek a Nagyszéksós-tó feltöltésére
Ezek a sós vizű tavak Magyarországon védettek és a nemzeti parkok gondozásába tartoznak. Ők engedélyezhetik azt is, hogy a tavakat mesterségesen táplálják.
– A mórahalmi tó esetében a Kiskunsági Nemzeti Park már engedélyezte, hogy a szennyvíztisztító által tisztított vizet ide engedjük, és zajlik már egy monitoringprojekt egy másik megoldással kapcsolatosan is. A Szegedi Tudományegyetemmel és az Alsó Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatósággal együttműködve azt vizsgáljuk, hogy a termelőkutak által kitermelt, minősített gyógyvizeink összetétele megegyezik-e a szikes talajvízzel. Ha igen, akkor lehetőség nyílhat arra is, hogy a termálvizet is ide engedjük - mondta el Szűcs Anikó. Addig azonban a természetre van bízva, mikor lesz ismét tó a most kiszáradt területből.
