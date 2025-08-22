1 órája
Figyelmetlenség miatt hajtott neki a Napfénynek ez a szegedi nő
A tiltó fényjelzés ellenére hajtott a vasúti sínekre, majd összeütközött a Napfény Intercity egyik járatával egy szegedi nő.
A Szegedi Járási Ügyészség vádat emelt egy nő ellen, aki autójával a vasúti sínekre hajtott, majd összeütközött egy Napfény Intercity járattal.
A Napfény Intercity megúszta
A vádirat szerint a vádlott 2024 decemberében, Csengele és Kistelek között egy vasúti átjárón akart áthajtani, azonban figyelmetlensége miatt nem vette észre a tilos jelzést, sem a Budapest felől közel 100 km/h-val érkező Napfény Intercityt. A jármű összeütközött a vonattal, amelynek utasai sértetlenek maradtak, ugyanakkor a nő és utasa könnyebb sérüléseket szenvedtek.
Az ügyészség közlekedés biztonsága elleni gondatlanságból elkövetett vétség miatt emelt vádat, az ügyben a Szegedi Járásbíróság hoz majd döntést.
