Baleset

1 órája

Figyelmetlenség miatt hajtott neki a Napfénynek ez a szegedi nő

Címkék#Szegedi Járási Ügyészség#sín#vádlott

A tiltó fényjelzés ellenére hajtott a vasúti sínekre, majd összeütközött a Napfény Intercity egyik járatával egy szegedi nő.

Munkatársunktól

A Szegedi Járási Ügyészség vádat emelt egy nő ellen, aki autójával a vasúti sínekre hajtott, majd összeütközött egy Napfény Intercity járattal.

Napfény Intercity
Csúnyán összetört a balesetben a személyautó, amivel nekimentek a Napfény Intercitynek. Fotó: Magyarország Ügyészsége

A Napfény Intercity megúszta

A vádirat szerint a vádlott 2024 decemberében, Csengele és Kistelek között egy vasúti átjárón akart áthajtani, azonban figyelmetlensége miatt nem vette észre a tilos jelzést, sem a Budapest felől közel 100 km/h-val érkező Napfény Intercityt. A jármű összeütközött a vonattal, amelynek utasai sértetlenek maradtak, ugyanakkor a nő és utasa könnyebb sérüléseket szenvedtek.

Könnyebb sérülésekkel megúszták a balesetet.
A vonaton nem sérült meg senki. Fotó: Magyarország Ügyészsége

Az ügyészség közlekedés biztonsága elleni gondatlanságból elkövetett vétség miatt emelt vádat, az ügyben a Szegedi Járásbíróság hoz majd döntést.

 

