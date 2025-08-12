Évtizedek óta nem látott égi látvány vár ránk, most kiderült, mikor figyelhetjük meg

Huszonhét évvel a legutóbbi után ismét teljes napfogyatkozás lesz látható Európában. Napra pontosan egy év múlva érkezik az egyik leglátványosabb égi jelenség: 2026. augusztus 12-én a Hold eltakarja a Napot.

Huszonhat éve volt teljes napfogyatkozás Magyarországon, jövőre nekünk csak részleges jut. Archív fotó: DM

Huszonhat éve elsötétült napközben az ország

A negyvenes és az idősebb korosztály minden bizonnyal élénken emlékszik még arra, amikor 1999. augusztus 11-én két percre megállt az élet hazánkban és mindenki az égre tekintett. Nappal két és fél percre éjszakai sötétség lett, az évtizedenként egyszer előforduló ritka csillagászati jelenséget pedig aki csak tehette, védőbevonattal ellátott speciális szemüvegen keresztül figyelte. Teljes napfogyatkozás ezt megelőzően 1842-ben volt, vagyis az akkor élők közül senki nem láthatott még hasonlót.

Most nem kell ennyit várni: jövő ilyenkor megismétlődik ez a jelenség – igaz, hazánkban most csak részleges napfogyatkozást lehet majd látni. A teljes napfogyatkozás sávja Izlandtól Észak-Spanyolországig tart majd, de Magyarországon is jelentős mértékű lesz a sötétség, hiszen a Hold a napkorong mintegy 45 százalékát takarja majd el.

A napfogyatkozás 11:18-kor kezdődik majd, a csúcspontját pedig 12:39-kor éri el, majd 13:58 körül ér véget.

Napközben lesz tehát megfigyelhető ez a ritka jelenség, melyre érdemes már most készülni. Fontos például, hogy a napszemüveg nem jelent megfelelő védelmet a megfigyeléséhez, erre valószínűleg akkor is gyártanak majd speciális eszközt.

Nagyon ritka a teljes napfogyatkozás

A leggyakoribb egyébként a részleges napfogyatkozás, ami akkor következik be, amikor a Hold elhalad a Nap és a Föld között, de a három égitest nincs tökéletesen egy vonalban. Ilyenkor a Napnak csak egy részét takarja el a Hold. Gyűrűs napfogyatkozás akkor következik be, amikor a Hold ugyanígy elhalad a Nap és a Föld között, de mivel a Hold távolabb van a Földtől, kisebbnek tűnik, mint a Nap, és nem fedi el azt teljesen.

Ez olyan látvány, mintha a Hold árnyéka körül fényes gyűrű ragyogna.

Teljes napfogyatkozás esetében viszont a Hold teljesen kitakarja a Napot.