Rázós reggel? Ne aggódj, mi már összeszedtük a lényeget!

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Legfontosabb híreink hétfőn:

Felrobbantották, emiatt a Tiszába dőlt: újabb részletek derültek ki a szegedi vár sorsáról – galériával

Megújul a Szabadság tér: gyerekparadicsom, modern sportpark épül

Villanyoszlopot is kidöntött, majd felborult az autó, képeken a brutális baleset, amelyhez mentőhelikopter is érkezett – galériával

Nagyanyáink kertjéből a balkonra jutott, óriási trend lett ebből a sokszínű virágból

Magyar Péter kampánya és karaktere is gyanúsan egyezik a Zelenszkijével

A magyar csapat minden tagja érmet szerzett a Nemzetközi Informatikai Diákolimpián

Napi infó

Időjárás

A hajnali órákban 15 °C körül alakul a hőmérséklet, napközben pedig akár 29–32 °C-ig is emelkedhet. A napsütés mellett időnként megjelenhetnek gomolyfelhők, de ezekből csak helyenként fordulhat elő zápor vagy zivatar, főként a délutáni, esti órákban. A szél többnyire nyugati-északnyugati irányból fúj, néhol élénk lökésekkel.

Közlekedés

Szeged: Az Algyői és a Szőregi úton sűrű a forgalom, valamint a Dorozsmai út közlekedése is akadozik a félpályás lezárások és sebességkorlátozás miatt. A felújítási munkálatok folytatódnak a régi 5-ös úton, a Bakay Nándor utcában és a Gogol utcában is. Figyeljünk a kihelyezett táblákra, több helyen forgalmi rend változás és megállási tilalom van érvényben. Megkezdődött a Hajnóczy utca víz- és csatornahálózati rekonstrukciója is, a Londoni körút és a Jósika utca közötti szakaszon útszűkületre és parkolási korlátozásra kell számítani a forgalom fenntartása mellett.

Az 5-ös főúton,

- Kecskemét bevezető szakaszán, a 77-es és a 81-es km között több szakaszon is aszfaltoznak. Sávlezárásra és esetenként jelzőőrös irányításra készüljenek!

- Szegeden, a 165-ös és a 166-os km között aknafedlapokat emelnek szintbe, a városból kifelé vezető oldalon egy sávot lezártak.

Az M5-ös autópályán,

- a 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

- új terelést építettek ki Kecskemét-dél csomópont térségében. A Röszke felé vezető oldalon, a 85-ös és a 93-as km között a külső és a leállósávon halad a forgalom, Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik a járműveket.

- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mind a két irányban lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad.

- a főváros felé vezető oldalon, Balástya térségében a 148-as km környezetében aszfaltoznak, a külső sávot elkerítették a forgalom elől.