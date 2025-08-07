augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

16°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Napi infó

55 perce

Ez a pár infó megmentheti a napod

Címkék#ügyelet#Napi infó#Szeged

Hírek, időjárás, útinform. Napi infó rovatunkban összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat.

Delmagyar.hu

Összefoglalónkban mutatjuk a Délmagyar legérdekesebb híreit és a napi infókat. 

napi infó
Napi infó – a legfontosabb tudnivalók egy helyen. Fotó: Shutterstock

Legfontosabb híreink szerdán:

  • A szegediek már találgattak, de most végre kiderült, mi nyílik a Potykában – videóval
  • Megoldás születhet a szentmihályi iskola évek óta húzódó ügyében – galériával, videóval
  • Két grammon is múlhat egy élet: madárgyűrűzés tele meglepetéssel – videóval
  • 80-nal jött a roller a Csongrádin: káosz, szabályhiány és védtelen testek Szeged útjain

Napi infó

Időjárás

Az Alföld térségében az északkeleti szél élénkülhet meg, míg az ország nyugati részein inkább déli-délkeleti irányú szélmozgás várható. A reggelek hűvösek, a hőmérséklet 6 és 15 fok között alakul, ezért érdemes egy könnyű kabátot is magunkkal vinni, különösen korai indulás esetén. Délutánra 26 és 31 fok közé melegszik fel a levegő, ilyenkor ajánlott odafigyelni a folyadékbevitelre és a bőr védelmére a napsugárzással szemben.

Közlekedés 

Erősödik a forgalom a városba befelé vezető utakon. Szeged több részén is lassítja a haladást a még meglévő felújítási munkálatok. A Cédrus Liget környéki felújítás tart még, ezen a környékén több helyen félpályás lezárás mellett haladhatnak az autósok. Folytatódnak a munkálatok a Gogol utcában, emiatt annak vonzáskörzetében is több utca forgalmi iránya változott, valamint parkolási tilalom van érvényben, figyeljenek a kihelyezett táblákra, ne megszokásból közlekedjenek.

Az 5-ös főúton, Szegeden, a 165-ös és a 166-os km között aknafedlapokat emelnek szintbe, a városból kifelé vezető oldalon egy sávot lezártak.

Az M5-ös autópályán,
- Röszke irányába napközben sövényvágási munkálatokat végeznek a 64-es és a 70-es km között. A reggeli óráktól kezdődően délutánig a belső sávot mozgó terelés mellett időszakosan lezárják, ami miatt lassulás és időszakos torlódás kialakulhat a korlátozás előtt.
- a 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.
- új terelést építettek ki Kecskemét-dél csomópont térségében. A Röszke felé vezető oldalon, a 85-ös és a 93-as km között a külső és a leállósávon halad a forgalom, Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik a járműveket.
- hídfelújítási munkálatokat végeznek a 95-ös és a 96-os km között, ahol időszakosan mindkét oldalon, felváltva egy-egy sávot lezárnak a nap folyamán. Torlódásra, és lassulásra számítani kell az érintett szakaszon!
- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mind a két irányban lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad.
- Röszke felé a 143-as és a 144-es km között hézagkiöntés miatt zárják le a külső és a leállósávot. A munkaterület mellett fokozott figyelemmel közlekedjenek!
- Röszke irányába, Szatymaz térségében a 150-es és a 152-es km között burkolatfelújítás miatt lezárták a külső sávot.

Programok Csongrád-Csanádban

Az aktuális programokból itt válogathat.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Tisza vízállása Szegednél 104 centiméter, a víz hőmérséklete pedig 25 Celsius-fok, Csongrádnál - 133 centiméter, Mindszentnél - 6 centiméter. 

Készenléti patikák Csongrád-Csanádban

Akácia Gyógyszertár (Sándorfalva, Dózsa Gy. utca 1/A.), Alsóvárosi Gyógyszertár (Szeged, Földmíves utca 27.), Apaffy Gyógyszertár (Makó, Apaffy utca 21.), Arany Kereszt Gyógyszertár (Makó, Vásárhelyi utca 50.), Arany Oroszlán Gyógyszertár (Szeged, Petőfi S. sugárút 41/B.), Aranykígyó Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Károlyi utca 3.), Árpád Fejedelem Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Medgyessy utca 4/A.), Assisi Szent Ferenc Gyógyszertár (6723 Szeged, Debreceni utca 2.), Borostyán Gyógyszertár (Nagymágocs, Szentesi út 39.), Dr. Bugyi István Gyógyszertár (Szentes, Kossuth tér 5.), Erzsébet Patika Gyógyszertár ( Csongrád, Muskátli utca 33.), Gyevi Gyógyszertár (Algyő, Egészségház utca 42.).

A teljes Csongrád-Csanád vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.

Sürgősségi szakorvosi ügyeletek

Hétköznap munkaidőben

Baleseti sebészeti felnőtt járóbeteg ellátás: Traumatológiai Szakrendelés

(6722 Szeged, Tisza L. krt. 97.)

Hétfő-Péntek: 07:00-16:00 óráig

Szemészeti felnőtt sürgősségi ellátás:

I. sz. Rendelőintézet

Szemészeti Szakrendelő

(6722 Szeged, Tisza L. krt. 97.)

Hétfő-Péntek: 07:00-19:00 óráig

Sürgősségi betegellátás:

Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály

(6725 Szeged, Semmelweis u. 6.)

Minden nap: 00:00–24:00 óráig

Gyermek vérvétel:

Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ

Gyermekgyógyászati Ambulancia

Alagsor 30. és 31. sz. rendelő

(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)

Hétfő-Péntek: 07:00-16:00 óráig

Hétköznap ügyeleti időben

Fül-Orr-Gégészeti ügyelet (gyermek és felnőtt): Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika

(6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 111.)

Minden nap: 19:00-07:00 óráig

Gyermekgyógyászati ügyelet:

Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ

Gyermekgyógyászati Ambulancia

Alagsor 20. sz. rendelő

(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)

Hétfő-Péntek: 16:00-08:00 óráig

Gyermek baleseti sebészeti ügyelet (14 év alattiak ellátása):

Gyermekgyógyászati Kliniíka és Gyermekegészségügyi Központ

Gyermeksebészeti Ambulancia

(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)

Alagsor 8. sz. rendelő

Minden nap: 00:00–24:00 óráig

Sürgősségi baleseti sebészeti felnőtt ügyelet:

Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu