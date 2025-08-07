Ez a pár infó megmentheti a napod

1 órája
Legfontosabb híreink szerdán:
- A szegediek már találgattak, de most végre kiderült, mi nyílik a Potykában – videóval
- Megoldás születhet a szentmihályi iskola évek óta húzódó ügyében – galériával, videóval
- Két grammon is múlhat egy élet: madárgyűrűzés tele meglepetéssel – videóval
- 80-nal jött a roller a Csongrádin: káosz, szabályhiány és védtelen testek Szeged útjain
Napi infó
Időjárás
Az Alföld térségében az északkeleti szél élénkülhet meg, míg az ország nyugati részein inkább déli-délkeleti irányú szélmozgás várható. A reggelek hűvösek, a hőmérséklet 6 és 15 fok között alakul, ezért érdemes egy könnyű kabátot is magunkkal vinni, különösen korai indulás esetén. Délutánra 26 és 31 fok közé melegszik fel a levegő, ilyenkor ajánlott odafigyelni a folyadékbevitelre és a bőr védelmére a napsugárzással szemben.
Közlekedés
Erősödik a forgalom a városba befelé vezető utakon. Szeged több részén is lassítja a haladást a még meglévő felújítási munkálatok. A Cédrus Liget környéki felújítás tart még, ezen a környékén több helyen félpályás lezárás mellett haladhatnak az autósok. Folytatódnak a munkálatok a Gogol utcában, emiatt annak vonzáskörzetében is több utca forgalmi iránya változott, valamint parkolási tilalom van érvényben, figyeljenek a kihelyezett táblákra, ne megszokásból közlekedjenek.
Az 5-ös főúton, Szegeden, a 165-ös és a 166-os km között aknafedlapokat emelnek szintbe, a városból kifelé vezető oldalon egy sávot lezártak.
Az M5-ös autópályán,
- Röszke irányába napközben sövényvágási munkálatokat végeznek a 64-es és a 70-es km között. A reggeli óráktól kezdődően délutánig a belső sávot mozgó terelés mellett időszakosan lezárják, ami miatt lassulás és időszakos torlódás kialakulhat a korlátozás előtt.
- a 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.
- új terelést építettek ki Kecskemét-dél csomópont térségében. A Röszke felé vezető oldalon, a 85-ös és a 93-as km között a külső és a leállósávon halad a forgalom, Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik a járműveket.
- hídfelújítási munkálatokat végeznek a 95-ös és a 96-os km között, ahol időszakosan mindkét oldalon, felváltva egy-egy sávot lezárnak a nap folyamán. Torlódásra, és lassulásra számítani kell az érintett szakaszon!
- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mind a két irányban lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad.
- Röszke felé a 143-as és a 144-es km között hézagkiöntés miatt zárják le a külső és a leállósávot. A munkaterület mellett fokozott figyelemmel közlekedjenek!
- Röszke irányába, Szatymaz térségében a 150-es és a 152-es km között burkolatfelújítás miatt lezárták a külső sávot.
Programok Csongrád-Csanádban
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján a Tisza vízállása Szegednél 104 centiméter, a víz hőmérséklete pedig 25 Celsius-fok, Csongrádnál - 133 centiméter, Mindszentnél - 6 centiméter.
Készenléti patikák Csongrád-Csanádban
Akácia Gyógyszertár (Sándorfalva, Dózsa Gy. utca 1/A.), Alsóvárosi Gyógyszertár (Szeged, Földmíves utca 27.), Apaffy Gyógyszertár (Makó, Apaffy utca 21.), Arany Kereszt Gyógyszertár (Makó, Vásárhelyi utca 50.), Arany Oroszlán Gyógyszertár (Szeged, Petőfi S. sugárút 41/B.), Aranykígyó Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Károlyi utca 3.), Árpád Fejedelem Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Medgyessy utca 4/A.), Assisi Szent Ferenc Gyógyszertár (6723 Szeged, Debreceni utca 2.), Borostyán Gyógyszertár (Nagymágocs, Szentesi út 39.), Dr. Bugyi István Gyógyszertár (Szentes, Kossuth tér 5.), Erzsébet Patika Gyógyszertár ( Csongrád, Muskátli utca 33.), Gyevi Gyógyszertár (Algyő, Egészségház utca 42.).
Sürgősségi szakorvosi ügyeletek
Hétköznap munkaidőben
Baleseti sebészeti felnőtt járóbeteg ellátás: Traumatológiai Szakrendelés
(6722 Szeged, Tisza L. krt. 97.)
Hétfő-Péntek: 07:00-16:00 óráig
Szemészeti felnőtt sürgősségi ellátás:
I. sz. Rendelőintézet
Szemészeti Szakrendelő
(6722 Szeged, Tisza L. krt. 97.)
Hétfő-Péntek: 07:00-19:00 óráig
Sürgősségi betegellátás:
Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály
(6725 Szeged, Semmelweis u. 6.)
Minden nap: 00:00–24:00 óráig
Gyermek vérvétel:
Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
Gyermekgyógyászati Ambulancia
Alagsor 30. és 31. sz. rendelő
(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)
Hétfő-Péntek: 07:00-16:00 óráig
Hétköznap ügyeleti időben
Fül-Orr-Gégészeti ügyelet (gyermek és felnőtt): Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika
(6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 111.)
Minden nap: 19:00-07:00 óráig
Gyermekgyógyászati ügyelet:
Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
Gyermekgyógyászati Ambulancia
Alagsor 20. sz. rendelő
(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)
Hétfő-Péntek: 16:00-08:00 óráig
Gyermek baleseti sebészeti ügyelet (14 év alattiak ellátása):
Gyermekgyógyászati Kliniíka és Gyermekegészségügyi Központ
Gyermeksebészeti Ambulancia
(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)
Alagsor 8. sz. rendelő
Minden nap: 00:00–24:00 óráig
Sürgősségi baleseti sebészeti felnőtt ügyelet:
Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály