Ez a pár infó megmentheti a napod

Fotó: Shutterstock

Időjárás

Az Alföld térségében az északkeleti szél élénkülhet meg, míg az ország nyugati részein inkább déli-délkeleti irányú szélmozgás várható. A reggelek hűvösek, a hőmérséklet 6 és 15 fok között alakul, ezért érdemes egy könnyű kabátot is magunkkal vinni, különösen korai indulás esetén. Délutánra 26 és 31 fok közé melegszik fel a levegő, ilyenkor ajánlott odafigyelni a folyadékbevitelre és a bőr védelmére a napsugárzással szemben.

Közlekedés

Erősödik a forgalom a városba befelé vezető utakon. Szeged több részén is lassítja a haladást a még meglévő felújítási munkálatok. A Cédrus Liget környéki felújítás tart még, ezen a környékén több helyen félpályás lezárás mellett haladhatnak az autósok. Folytatódnak a munkálatok a Gogol utcában, emiatt annak vonzáskörzetében is több utca forgalmi iránya változott, valamint parkolási tilalom van érvényben, figyeljenek a kihelyezett táblákra, ne megszokásból közlekedjenek.

Az 5-ös főúton, Szegeden, a 165-ös és a 166-os km között aknafedlapokat emelnek szintbe, a városból kifelé vezető oldalon egy sávot lezártak.

Az M5-ös autópályán,

- Röszke irányába napközben sövényvágási munkálatokat végeznek a 64-es és a 70-es km között. A reggeli óráktól kezdődően délutánig a belső sávot mozgó terelés mellett időszakosan lezárják, ami miatt lassulás és időszakos torlódás kialakulhat a korlátozás előtt.

- a 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

- új terelést építettek ki Kecskemét-dél csomópont térségében. A Röszke felé vezető oldalon, a 85-ös és a 93-as km között a külső és a leállósávon halad a forgalom, Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik a járműveket.

- hídfelújítási munkálatokat végeznek a 95-ös és a 96-os km között, ahol időszakosan mindkét oldalon, felváltva egy-egy sávot lezárnak a nap folyamán. Torlódásra, és lassulásra számítani kell az érintett szakaszon!

- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mind a két irányban lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad.

- Röszke felé a 143-as és a 144-es km között hézagkiöntés miatt zárják le a külső és a leállósávot. A munkaterület mellett fokozott figyelemmel közlekedjenek!

- Röszke irányába, Szatymaz térségében a 150-es és a 152-es km között burkolatfelújítás miatt lezárták a külső sávot.