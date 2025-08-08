Tökéletes infók a tökéletes napkezdéshez

Összefoglalónkban mutatjuk a Délmagyar legérdekesebb híreit és a napi infókat.

Napi infó – a legfontosabb tudnivalók egy helyen. Fotó: Shutterstock

Legfontosabb híreink szerdán:

Több ezer fa rongálódott meg a pusztító viharban, még mindig tart a kárelhárítás Szegeden – galériával, videóval

Ezt kell tudnod a dinnyéről Szegeden, kitálaltak a helyi kereskedők

Vállalta közönyét a meggyalázott Reök-kripta ügyében a szegedi önkormányzat

Két személyautó csapódott egymásnak Csongrádon, mindkettő totálkárosra tört – galériával

Otthon start: ami az embereknek jó, az a Tisza Pártnak kellemetlen (videó)

Nem a víz a legjobb szomjoltó – ezt igya helyette a kánikulában!

Napi infó

Időjárás

Csodás nyári napra számíthatunk: az időjárás szinte mindenhol derűs, zavartalan napsütéssel örvendeztet meg minket. Csak néhol, főként északon és északnyugaton lehet egy-egy élénkebb széllökés a déli-délnyugati szél kíséretében, de ez sem rontja el a nap hangulatát.

Közlekedés

Szeged: Folyamatosan erősödő forgalomra lehet számítani ma reggel is. A város több részén is lassítja a haladást a még meglévő felújítási munkálatok. A Cédrus Liget környékén még félpályás lezárás mellett haladhatnak az autósok. Folytatódnak a munkálatok a Gogol utcában, emiatt annak vonzáskörzetében is több utca forgalmi iránya megváltozott, valamint parkolási tilalom van érvényben.

Az 5-ös főúton, Szegeden, a 165-ös és a 166-os km között aknafedlapokat emelnek szintbe, a városból kifelé vezető oldalon egy sávot lezártak.

Az M5-ös autópályán,

- a 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

- új terelést építettek ki Kecskemét-dél csomópont térségében. A Röszke felé vezető oldalon, a 85-ös és a 93-as km között a külső és a leállósávon halad a forgalom, Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik a járműveket.

- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mind a két irányban lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad.

- Röszke irányába, Szatymaz térségében a 150-es és a 152-es km között burkolatfelújítás miatt lezárták a külső sávot.