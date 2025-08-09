Kihagyhatatlan infók, hogy jól induljon a napod

augusztus 9., szombat

Hírek, időjárás, útinform. Napi infó rovatunkban összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat.

Delmagyar.hu

Összefoglalónkban mutatjuk a Délmagyar legérdekesebb híreit és a napi infókat. 

napi infó
Napi infó – a legfontosabb tudnivalók egy helyen. Fotó: Shutterstock

Legfontosabb híreink pénteken:

  • Fotókon a legjobban várt bemutató, ilyen lesz A 3 testőr Szegeden
  • Bőrcipők és várfalak bukkantak elő a szegedi rakpart alól, most kiderült, mi lesz a feltárt vár sorsa – galériával, videóval
  • Szegedi vállalkozót fosztottak ki: komondorral védi vállalkozását a vendéglátós, kamerák buktatták le a tolvajokat
  • Szabó Róbert házát letarolta a vihar, most egy egész falu állt mögé, hogy újra otthona legyen
  • Magyar Péter lakástámogatási kritikája hiteltelen lehet saját múltja miatt
  • Háromszor próbálta meg eltenni láb alól férjét az ausztrál gombás gyilkos

Napi infó

Időjárás

Csak kevés fátyolfelhő zavarja a perzselő napsütést. Eső nem várható. A nappali felmelegedés 30 és 39 fok között alakul.

Közlekedés 

Az M5-ös autópályán Budapest felé, a 140-es km-nél lévő kisteleki csomópont lehajtóágát lezárták, mert egy kamion műszaki mentését végzik. Lehajtani a 147-es Balástya vagy a 114-es jelű Kiskunfélegyháza- dél csomópontban lehet.

Az M5-ös autópályán, 

  • a 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, (50452-es, 50454-es ág) a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva. (50455-ös ág) 
  • Kecskemét-dél csomópont térségében, a Röszke felé vezető oldalon a 85-ös és a 93-as km között bontják a forgalomterelést, a munkálatok ideje alatt csak egy sáv lesz járható, torlódásra lehet számítani. A Budapest felé vezető oldalon már elbontották a forgalomterelést.
  • Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad. 
  • Röszke irányába, Szatymaz térségében a 150-es és a 152-es km között burkolatfelújítás miatt lezárták a külső sávot. 

Az 5-ös főúton, Szegeden, a 166-os km környezetében, a Budapesti úton aknafedlapokat emelnek szintbe, a városból kifelé vezető oldalon egy sávot lezártak.

Programok Csongrád-Csanádban

Az aktuális programokból itt válogathat.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Tisza vízállása Szegednél 105 centiméter, a víz hőmérséklete pedig 24,2 Celsius-fok, Csongrádnál -137  centiméter, Mindszentnél - 8 centiméter. 

Készenléti patikák Csongrád-Csanádban

Akácia Gyógyszertár (Sándorfalva, Dózsa Gy. utca 1/A.), Alsóvárosi Gyógyszertár (Szeged, Földmíves utca 27.), Apaffy Gyógyszertár (Makó, Apaffy utca 21.), Arany Kereszt Gyógyszertár (Makó, Vásárhelyi utca 50.), Arany Oroszlán Gyógyszertár (Szeged, Petőfi S. sugárút 41/B.), Aranykígyó Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Károlyi utca 3.), Árpád Fejedelem Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Medgyessy utca 4/A.), Assisi Szent Ferenc Gyógyszertár (6723 Szeged, Debreceni utca 2.), Borostyán Gyógyszertár (Nagymágocs, Szentesi út 39.), Dr. Bugyi István Gyógyszertár (Szentes, Kossuth tér 5.), Erzsébet Patika Gyógyszertár ( Csongrád, Muskátli utca 33.), Gyevi Gyógyszertár (Algyő, Egészségház utca 42.).

A teljes Csongrád-Csanád vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.

Sürgősségi szakorvosi ügyeletek

Hétköznap munkaidőben

Baleseti sebészeti felnőtt járóbeteg ellátás: Traumatológiai Szakrendelés

(6722 Szeged, Tisza L. krt. 97.)

Hétfő-Péntek: 07:00-16:00 óráig

Szemészeti felnőtt sürgősségi ellátás:

I. sz. Rendelőintézet

Szemészeti Szakrendelő

(6722 Szeged, Tisza L. krt. 97.)

Hétfő-Péntek: 07:00-19:00 óráig

Sürgősségi betegellátás:

Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály

(6725 Szeged, Semmelweis u. 6.)

Minden nap: 00:00–24:00 óráig

Gyermek vérvétel:

Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ

Gyermekgyógyászati Ambulancia

Alagsor 30. és 31. sz. rendelő

(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)

Hétfő-Péntek: 07:00-16:00 óráig

Hétköznap ügyeleti időben

Fül-Orr-Gégészeti ügyelet (gyermek és felnőtt): Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika

(6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 111.)

Minden nap: 19:00-07:00 óráig

Gyermekgyógyászati ügyelet:

Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ

Gyermekgyógyászati Ambulancia

Alagsor 20. sz. rendelő

(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)

Hétfő-Péntek: 16:00-08:00 óráig

Gyermek baleseti sebészeti ügyelet (14 év alattiak ellátása):

Gyermekgyógyászati Kliniíka és Gyermekegészségügyi Központ

Gyermeksebészeti Ambulancia

(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)

Alagsor 8. sz. rendelő

Minden nap: 00:00–24:00 óráig

Sürgősségi baleseti sebészeti felnőtt ügyelet:

Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály

 

