Kihagyhatatlan infók, hogy jól induljon a napod

Legfontosabb híreink pénteken:

Napi infó

Időjárás

Csak kevés fátyolfelhő zavarja a perzselő napsütést. Eső nem várható. A nappali felmelegedés 30 és 39 fok között alakul.

Közlekedés

Az M5-ös autópályán Budapest felé, a 140-es km-nél lévő kisteleki csomópont lehajtóágát lezárták, mert egy kamion műszaki mentését végzik. Lehajtani a 147-es Balástya vagy a 114-es jelű Kiskunfélegyháza- dél csomópontban lehet.

Az M5-ös autópályán,

a 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, (50452-es, 50454-es ág) a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva. (50455-ös ág)

Kecskemét-dél csomópont térségében, a Röszke felé vezető oldalon a 85-ös és a 93-as km között bontják a forgalomterelést, a munkálatok ideje alatt csak egy sáv lesz járható, torlódásra lehet számítani. A Budapest felé vezető oldalon már elbontották a forgalomterelést.

Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad.

Röszke irányába, Szatymaz térségében a 150-es és a 152-es km között burkolatfelújítás miatt lezárták a külső sávot.

Az 5-ös főúton, Szegeden, a 166-os km környezetében, a Budapesti úton aknafedlapokat emelnek szintbe, a városból kifelé vezető oldalon egy sávot lezártak.

Programok Csongrád-Csanádban

