Ne kezdd el a heted ezen infók nélkül

Összefoglalónkban mutatjuk a Délmagyar legérdekesebb híreit és a napi infókat.

Napi infó – a legfontosabb tudnivalók egy helyen. Fotó: Shutterstock

Legfontosabb híreink vasárnap:

Nem szobafogság lett a büntetés a kiskamasz bandának, bocsánatot kellett kérniük mindenkitől, akiknek beszólogattak

Közel félmilliárdos luxusház Szegeden, ami Cristiano Ronaldonak is ismerős

„Egész évben dolgoznunk kellene, hogy utolérjük a rohanó világot” – kézművesek küzdelme az ipar tempójával – galériával

Megerőszakolta és felgyújtotta a gyönyörű lányt, részletek a bestiális gyilkosságról

A vízpart veszélyeire figyelmeztet a rendőrség (videó)

Ismét kéregetésbe kezdett a Tisza Párt

Napi infó

Időjárás

Derült strandidő várható. Nem lesz csapadék. A hőmérséklet 31 fok körül alakul. Az ÉK-i szél még megélénkülhet.

Közlekedés

Az M5-ös autópályán,

a 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad.

Budapest irányába, a 128-as és a 114-es km között napközben az elválasztó sávban végeznek növényzetgondozást. A Csengele és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon csak a külső sáv járható.

Röszke irányába, Szatymaz térségében a 150-es és a 152-es km között burkolatfelújítás miatt lezárták a külső sávot.

Az 5-ös főúton, Szegeden, a 166-os km környezetében, a Budapesti úton aknafedlapokat emelnek szintbe, a városból kifelé vezető oldalon egy sávot lezártak.

Programok Csongrád-Csanádban

Az aktuális programokból itt válogathat.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Tisza vízállása Szegednél 103 centiméter, a víz hőmérséklete pedig 26,1 Celsius-fok, Csongrádnál -147 centiméter, Mindszentnél - 13 centiméter.

Készenléti patikák Csongrád-Csanádban

Akácia Gyógyszertár (Sándorfalva, Dózsa Gy. utca 1/A.), Alsóvárosi Gyógyszertár (Szeged, Földmíves utca 27.), Apaffy Gyógyszertár (Makó, Apaffy utca 21.), Arany Kereszt Gyógyszertár (Makó, Vásárhelyi utca 50.), Arany Oroszlán Gyógyszertár (Szeged, Petőfi S. sugárút 41/B.), Aranykígyó Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Károlyi utca 3.), Árpád Fejedelem Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Medgyessy utca 4/A.), Assisi Szent Ferenc Gyógyszertár (6723 Szeged, Debreceni utca 2.), Borostyán Gyógyszertár (Nagymágocs, Szentesi út 39.), Dr. Bugyi István Gyógyszertár (Szentes, Kossuth tér 5.), Erzsébet Patika Gyógyszertár ( Csongrád, Muskátli utca 33.), Gyevi Gyógyszertár (Algyő, Egészségház utca 42.).