Hírek és infók, hogy zökkenőmentesen induljon a reggel

Összefoglalónkban mutatjuk a Délmagyar legérdekesebb híreit és a napi infókat.
Legfontosabb híreink hétfőn:
- Elvitték a show-t Ember Márk elől a szegedi szabadtérin, a csillagokat is leénekelte az egyik szereplő A 3 testőrben
- Ötven ember menekült a gázömlés elől Szegeden, fotókon mutatjuk a helyszínt
- Bogyós gyümölcsökből főzött lekvár hozott országos elismerést a sándorfalvi őstermelőnek
- Drónt is bevetnek a hatalmas tarlótűz ellen a tűzoltók
- Tiltott akció miatt vettek őrizetbe három embert az Eiffel-toronynál
- Meggyűlhet a baja az álhíreket gyártó Magyar Péternek a Zebra Digitális Polgári Körrel
Napi infó
Időjárás
Teljesen derült, igazi strandidő lesz. Kizárt a csapadék. 30 és 35 fok közötti országos hőségre számíthatunk. Csak néha lengedez a szél.
Közlekedés
Az M5-ös autópályán,
- a 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.
- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad.
- Röszke irányába, Szatymaz térségében a 150-es és a 152-es km között burkolatfelújítás miatt lezárták a külső sávot.
Az M43-as autópályán,
- az M5-ös autópálya felé, Maroslele térségében kaszálnak reggel 8 óra és délután 2 óra között. A mozgó terelés a 24-es km-nél indul, és a 27-es km-nél fejezi be a munkát, az éppen aktuális munkaterület mellett a külső sávot zárják le.
- burkolati jeleket festenek az országhatár felé vezető oldalon. A 37-es km-nél lévő Makó/Hódmezővásárhely csomóponttól egészen a határig mozgó terelés mellett a külső sávot zárják le.
Az 5-ös főúton, Szegeden, a 166-os km környezetében, a Budapesti úton aknafedlapokat emelnek szintbe, a városból kifelé vezető oldalon egy sávot lezártak.
Programok Csongrád-Csanádban
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján a Tisza vízállása Szegednél centiméter, a víz hőmérséklete pedig Celsius-fok, Csongrádnál centiméter, Mindszentnél centiméter.
Készenléti patikák Csongrád-Csanádban
Akácia Gyógyszertár (Sándorfalva, Dózsa Gy. utca 1/A.), Alsóvárosi Gyógyszertár (Szeged, Földmíves utca 27.), Apaffy Gyógyszertár (Makó, Apaffy utca 21.), Arany Kereszt Gyógyszertár (Makó, Vásárhelyi utca 50.), Arany Oroszlán Gyógyszertár (Szeged, Petőfi S. sugárút 41/B.), Aranykígyó Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Károlyi utca 3.), Árpád Fejedelem Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Medgyessy utca 4/A.), Assisi Szent Ferenc Gyógyszertár (6723 Szeged, Debreceni utca 2.), Borostyán Gyógyszertár (Nagymágocs, Szentesi út 39.), Dr. Bugyi István Gyógyszertár (Szentes, Kossuth tér 5.), Erzsébet Patika Gyógyszertár ( Csongrád, Muskátli utca 33.), Gyevi Gyógyszertár (Algyő, Egészségház utca 42.).
Sürgősségi szakorvosi ügyeletek
Hétköznap munkaidőben
Baleseti sebészeti felnőtt járóbeteg ellátás: Traumatológiai Szakrendelés
(6722 Szeged, Tisza L. krt. 97.)
Hétfő-Péntek: 07:00-16:00 óráig
Szemészeti felnőtt sürgősségi ellátás:
I. sz. Rendelőintézet
Szemészeti Szakrendelő
(6722 Szeged, Tisza L. krt. 97.)
Hétfő-Péntek: 07:00-19:00 óráig
Sürgősségi betegellátás:
Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály
(6725 Szeged, Semmelweis u. 6.)
Minden nap: 00:00–24:00 óráig
Gyermek vérvétel:
Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
Gyermekgyógyászati Ambulancia
Alagsor 30. és 31. sz. rendelő
(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)
Hétfő-Péntek: 07:00-16:00 óráig
Hétköznap ügyeleti időben
Fül-Orr-Gégészeti ügyelet (gyermek és felnőtt): Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika
(6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 111.)
Minden nap: 19:00-07:00 óráig
Gyermekgyógyászati ügyelet:
Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
Gyermekgyógyászati Ambulancia
Alagsor 20. sz. rendelő
(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)
Hétfő-Péntek: 16:00-08:00 óráig
Gyermek baleseti sebészeti ügyelet (14 év alattiak ellátása):
Gyermekgyógyászati Kliniíka és Gyermekegészségügyi Központ
Gyermeksebészeti Ambulancia
(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)
Alagsor 8. sz. rendelő
Minden nap: 00:00–24:00 óráig
Sürgősségi baleseti sebészeti felnőtt ügyelet:
Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály