Hírek és infók, hogy zökkenőmentesen induljon a reggel

Címkék#Napi infó#hírek#hőmérséklet

Összefoglalónkban mutatjuk a Délmagyar legérdekesebb híreit és a napi infókat. 

Napi infó – a legfontosabb tudnivalók egy helyen. Fotó: Shutterstock

Legfontosabb híreink hétfőn:

  • Elvitték a show-t Ember Márk elől a szegedi szabadtérin, a csillagokat is leénekelte az egyik szereplő A 3 testőrben
  • Ötven ember menekült a gázömlés elől Szegeden, fotókon mutatjuk a helyszínt
  • Bogyós gyümölcsökből főzött lekvár hozott országos elismerést a sándorfalvi őstermelőnek
  • Drónt is bevetnek a hatalmas tarlótűz ellen a tűzoltók
  • Tiltott akció miatt vettek őrizetbe három embert az Eiffel-toronynál
  • Meggyűlhet a baja az álhíreket gyártó Magyar Péternek a Zebra Digitális Polgári Körrel

Időjárás

Teljesen derült, igazi strandidő lesz. Kizárt a csapadék. 30 és 35 fok közötti országos hőségre számíthatunk. Csak néha lengedez a szél.

Közlekedés 

Az M5-ös autópályán, 

  • a 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.
  • Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad. 
  • Röszke irányába, Szatymaz térségében a 150-es és a 152-es km között burkolatfelújítás miatt lezárták a külső sávot.

Az M43-as autópályán, 

  • az M5-ös autópálya felé, Maroslele térségében kaszálnak reggel 8 óra és délután 2 óra között. A mozgó terelés a 24-es km-nél indul, és a 27-es km-nél fejezi be a munkát, az éppen aktuális munkaterület mellett a külső sávot zárják le. 
  • burkolati jeleket festenek az országhatár felé vezető oldalon. A 37-es km-nél lévő Makó/Hódmezővásárhely csomóponttól egészen a határig mozgó terelés mellett a külső sávot zárják le. 

Az 5-ös főúton, Szegeden, a 166-os km környezetében, a Budapesti úton aknafedlapokat emelnek szintbe, a városból kifelé vezető oldalon egy sávot lezártak.

Programok Csongrád-Csanádban

Az aktuális programokból itt válogathat.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Tisza vízállása Szegednél  centiméter, a víz hőmérséklete pedig  Celsius-fok, Csongrádnál  centiméter, Mindszentnél  centiméter.

Készenléti patikák Csongrád-Csanádban

Akácia Gyógyszertár (Sándorfalva, Dózsa Gy. utca 1/A.), Alsóvárosi Gyógyszertár (Szeged, Földmíves utca 27.), Apaffy Gyógyszertár (Makó, Apaffy utca 21.), Arany Kereszt Gyógyszertár (Makó, Vásárhelyi utca 50.), Arany Oroszlán Gyógyszertár (Szeged, Petőfi S. sugárút 41/B.), Aranykígyó Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Károlyi utca 3.), Árpád Fejedelem Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Medgyessy utca 4/A.), Assisi Szent Ferenc Gyógyszertár (6723 Szeged, Debreceni utca 2.), Borostyán Gyógyszertár (Nagymágocs, Szentesi út 39.), Dr. Bugyi István Gyógyszertár (Szentes, Kossuth tér 5.), Erzsébet Patika Gyógyszertár ( Csongrád, Muskátli utca 33.), Gyevi Gyógyszertár (Algyő, Egészségház utca 42.).

A teljes Csongrád-Csanád vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.

Sürgősségi szakorvosi ügyeletek

Hétköznap munkaidőben

Baleseti sebészeti felnőtt járóbeteg ellátás: Traumatológiai Szakrendelés

(6722 Szeged, Tisza L. krt. 97.)

Hétfő-Péntek: 07:00-16:00 óráig

Szemészeti felnőtt sürgősségi ellátás:

I. sz. Rendelőintézet

Szemészeti Szakrendelő

(6722 Szeged, Tisza L. krt. 97.)

Hétfő-Péntek: 07:00-19:00 óráig

Sürgősségi betegellátás:

Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály

(6725 Szeged, Semmelweis u. 6.)

Minden nap: 00:00–24:00 óráig

Gyermek vérvétel:

Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ

Gyermekgyógyászati Ambulancia

Alagsor 30. és 31. sz. rendelő

(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)

Hétfő-Péntek: 07:00-16:00 óráig

Hétköznap ügyeleti időben

Fül-Orr-Gégészeti ügyelet (gyermek és felnőtt): Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika

(6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 111.)

Minden nap: 19:00-07:00 óráig

Gyermekgyógyászati ügyelet:

Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ

Gyermekgyógyászati Ambulancia

Alagsor 20. sz. rendelő

(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)

Hétfő-Péntek: 16:00-08:00 óráig

Gyermek baleseti sebészeti ügyelet (14 év alattiak ellátása):

Gyermekgyógyászati Kliniíka és Gyermekegészségügyi Központ

Gyermeksebészeti Ambulancia

(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)

Alagsor 8. sz. rendelő

Minden nap: 00:00–24:00 óráig

Sürgősségi baleseti sebészeti felnőtt ügyelet:

Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály

 

